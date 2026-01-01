Paplašina atbalstu priekšlaikus dzimušo bērnu vecākiem 0
No šī gada nodrošinās papildu atbalstu priekšlaicīgi dzimušo bērnu vecākiem – vecākiem, kuriem bērns dzims pēc 2026. gada 1. janvāra, vecāku pabalsta izmaksas periodā ieskaitīs tikai dzemdību atvaļinājuma periodu, tas ir – 56 vai 70 dienas.
Līdz ar to situācijā, ja bērns būs piedzimis, piemēram, piecas nedēļas ātrāk, vecāku pabalsta izmaksas periodā ieskaitīs tikai dzemdību atvaļinājuma periodu, nevis arī tās piecas nedēļas, par kurām bērns piedzimis ātrāk, tādējādi pagarinot vecāku pabalsta izmaksas periodu par piecām nedēļām.
Līdz šim bija paredzēts, ka, ja sakarā ar bērna piedzimšanu vienam no vecākiem ir piešķirts maternitātes pabalsts, izvēlētajā vecāku pabalsta izmaksas periodā (13 vai 19 mēneši) ietver maternitātes pabalsta izmaksas periodu. Līdz ar to situācijā, kad bērns piedzimst priekšlaicīgi, piemēram, piecas nedēļas pirms plānotā dzemdību datuma, vecāku pabalsta izmaksas periodā tiek ieskaitīts maternitātes pabalsta izmaksas periods pēc bērna piedzimšanas, tas ir piecas nedēļas un attiecīgi 56 dienas vai 70 dienas, tādējādi par piecām nedēļām saīsinot vecāku pabalsta izmaksas periodu.
Lai nodrošinātu papildu atbalstu priekšlaicīgi dzimušo bērnu vecākiem un novērstu nevienlīdzīgo attieksmi, paredzēts noteikt, ka vecāku pabalsta izmaksas periodā ieskaita tikai dzemdību atvaļinājuma periodu.
Tāpat paredzētas izmaiņas attiecībā uz paternitātes pabalstu. Līdz šim paternitātes pabalstu piešķīra un izmaksāja par piešķirtā atvaļinājuma desmit darba dienām. Labklājības ministrija skaidrojusi, ka līdz šim šī norma tikusi piemērota dažādi – daļa darba devēju piešķīruši desmit darba dienu atvaļinājumu par katru vienās dzemdībās dzimušo bērnu, bet pabalsts tika izmaksāts tikai par vienu bērnu. Savukārt no šī gada nostiprinātas tiesības uz pabalstu par katru bērnu atsevišķi. Analogi nosacījumi noteikti arī cilvēkam, kas vienlaikus adoptē divus vai vairāk bērnus.
Kā vēstīts, premjere 2024. gada 28. novembrī pavēstīja, ka attiecīgo jomu ministriem ir uzdevusi iesniegt valdībā priekšlikumus, lai priekšlaicīgi dzimušo bērnu ģimenēm nodrošināt tādu pašu atbalstu kā pārējām ģimenēm.
Kā tviterī norādīja Siliņa, visiem jaundzimušo vecākiem nodrošināms vienlīdzīgs atbalsts.
Premjeres birojā aģentūrai LETA toreiz pauda, ka šāds premjeres uzdevums ir saistībā ar Tiesībsarga vērsto uzmanību un priekšlaicīgi dzimušo bērnu vecāku biedrības “Esmu klāt” norādīto, ka likuma nepilnību dēļ priekšlaicīgi dzimušo bērnu ģimenēm nākas zaudēt vecāku pabalsta pamatdaļu par laiku līdz pat 47 dienām jeb aptuveni pusotru mēnesi, kā arī bērna kopšanas pabalstu par laiku pat gandrīz līdz trim mēnešiem.