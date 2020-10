Šoferis ar fleksi atbrīvojas no riteņu bloķētāja un “laižas lapās”

Lai izvairītos no soda par neapmaksātu stāvvietu Rīgā, kāds 48 gadus vecs Igaunijas pilsonis izlēma aizbēgt no nepatikšanām. Ar automašīnā līdzi paņemtu slīpmašīnu jeb fleksi vīrietis pārzāģēja riteņu bloķētāju, iemeta to bagāžniekā un netraucēti pameta galvaspilsētas ielas.

Pievakarē Ādažu pašvaldības policisti saņēma negaidītu zvanu no kolēģiem Rīgā. Valsts policija lūdza palīdzību notvert kādu Igaunijas pilsoni, kas galvaspilsētā nozaga automašīnas riteņu bloķētāju un, tā teikt, ņēma kājas pār pleciem. Ap septiņiem vakarā patruļas ieņēma vietas uz Tallinas šosejas – igaunis tikmēr neko nenojaušot tuvojās policijai.

Riteņu bloķētājs bija aprīkots ar GPS, līdz ar to policistiem bija viegli izsekot igauņa ceļu.

Policistiem igauni izdevās notvert. Viņa automašīnā ”Toyotas” bagāžniekā patiešām mētājās uzņēmuma ”Rīgas satiksme” uzliktais bloķētājs un blakus tam ierīce, ar kuru igaunis bija atsvabinājies no traucēkļa, proti, ar akumulatoru darbināma leņķa slīpmašīna jeb fleksis. Vīrietis policistiem nepaskaidroja, kāpēc to ved sev līdzi automašīnā, bet uzsvēra, ka zadzis todien neko neesot.

Kamēr tika gaidīta Valsts policija, igaunis policistiem stāstījis, ka atradis riteņu bloķētāju blakus savai automašīnai un ielicis to bagāžniekā, lai nepiesārņotu ielu.

”Rīgas satiksme” apgalvo, ka automašīnu šoferi vismaz reizi mēnesī cenšas patvaļīgi atbrīvoties no riteņu bloķētāja, bet to legāli var izdarīt tikai vienā veidā – nomaksājot naudas sodu.

Tikmēr katrs šāds gadījums rada liekus izdevumus ”Rīgas satiksmei”. Pārstāve stāsta, ka aplēst riteņu bloķētāja izmaksas ir sarežģīti, bet tie noteikti zaudējumi vairāku simtu eiro apmērā.

Valsts policija savukārt par ierīces sabojāšanu un mēģinājumu to nozagt, ir uzsākusi resorisko pārbaudi, kuras laikā tiks noskaidrots, kāds būtu igaunim atbilstošākais sods par paveikto skādi.