VIDEO. “Tā bija mirusi zeme. Visur bija mīnas…” Ukrainas dronu vienība stāsta par kauju, kuras laikā atguva ciematu Doņeckā Ieteikt







Ukrainas dronu vienības komandieris atminas cīņu, lai atgūtu to, ko viņš sauc par “mirušo zemi” – Blahodatni, ciematu Doņeckas apgabalā. Šis apgabals bija viens no pirmajiem Ukrainas pretuzbrukuma teritoriālajiem ieguvumiem. “Current Time” korespondents Boriss Sačalko sarunājās ar karavīriem, kamēr Krievijas spēki turpināja uzbrukt viņu pozīcijām.

“Tā bija mirusi zeme. Visur bija mīnas…” iesāk vienības komandieris Andrijs. Viņš norāda, ka vienība soli pa soli virzās uz priekšu.

“Šis bija mūsu otrais uzbrukums, kurā netika nogalināts neviens mūsu karavīrs. Tas ir nenovērtējami. Operācija ilga vienu dienu un mēs iztikām bez upuriem. Tas ir lieliski,” turpina komandieris.

Tomēr ciemats ir pilnībā izpostīts. “Current Time” korespondents norāda, ka Blahodatnē nav neviena māja, kas nebūtu cietusi: “Ir grūti pateikt, cik iedzīvotāju vēl ir ciematā. Saskaņā ar militārpersonu teikto, daži cilvēki dzīvo pagrabos, jo atrašanās ārā ir bīstama.”

Video turpinājumā vienība parāda, kā bezpilota lidaparāts tiek sagatavots uzbrukumam okupantu pozīcijām. Pie drona tiek piestiprināta granāta, šoreiz tā ir amerikāņu, kas esot efektīvāka par padomju laika ražojumiem.

“Jebkura kustība uz zemes ir skaidri redzama. Kad zinām atrašanās vietu, lidojam tur un skatāmies. Krievijas spēki parasti netur artilēriju frontes līnijā. Mēs pamazām graujam viņu pozīcijas,” paskaidro drona operators.

Šoreiz dronu vienība pamanījusi krievu prettanku ieroci – uzbrukums tiek vērsts pret to.

Ukraiņu karavīri turpina mēģināt izgrūzt krievu karavīrus no pozīcijām. “Šodien no krievu pozīcijām apmēram 10 karavīru mums mēģināja tuvoties. Divas no mūsu vienībām iznīcināja lielāko daļu no viņiem. Daži ievainotie krievu karavīri spēja atkāpties,” pastāsta ukraiņu karavīrs.

Ukrainas pretuzbrukums sastopas ar sīvu pretestību, taču šī vienība saka, ka vispieticīgākie teritoriālie ieguvumi nesīs pienesumu. Viņi apgalvo, ka skaidrā dienā ar saviem droniem viņi var redzēt okupēto Mariupoli.