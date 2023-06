Putins atzīst to, ko agrāk noliedza: Mēs pilnībā finansējām “Vagner” grupu no valsts budžeta

Krievijas prezidents Vladimirs Putins otrdien atzinis, ka algotņu grupējumu “Vagner” pilnībā finansēja valsts.

“Es vēlos, lai mēs visi to zinātu. “Vagner” grupas uzturēšanu pilnībā nodrošināja valsts no Aizsardzības ministrijas, no valsts budžeta, mēs pilnībā finansējām šo grupu,” Kremlī, tiekoties ar militārpersonām, paziņoja Putins.

Pēc viņa teiktā, no 2022.gada maija līdz 2023.gada maijam varasiestādes izmaksāja vairāk nekā 86 miljardus rubļu (aptuveni 900 miljonus eiro) “Vagner” kaujinieku algās un motivācijas maksājumos. “Vagner” īpašnieks – kompānija “Konkord”, kas pieder Jevgeņijam Prigožinam, – gada laikā militārajā tirdzniecībā nopelnīja 80 miljardus rubļu, norādīja Putins. Prigožinu viņš nepieminēja.

“Es ceru, ka neviens neko nav nozadzis vai ir zadzis maz, bet mēs ar to visu tiksim galā,” viņš piebilda.

Krievijas varasiestādes gadiem ilgi uzstāja, ka “Vagner” nekādi nav saistīts ar valsti. Taču Minhenes drošības konferences laikā Francijas prezidents Emanuels Makrons apsūdzēja Putinu melos par šiem apgalvojumiem: “Pirms gada es runāju ar Putinu, un viņš man apliecināja, ka Krievijai nav nekāda sakara ar “Vagner” grupu,” sacīja Makrons.

Vēl pagājušā gada maijā, pēc tam, kad sākās Krievijas pilna mēroga iebrukums Ukrainā, Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs paziņoja, ka “Vagner” ir privāts militārais uzņēmums, kam nav nekāda sakara ar Krievijas valsti.

Jau vēstīts, ka algotņu grupējuma “Vagner” vadītājs Jevgeņijs Prigožins piektdienas vakarā paziņoja, ka “Vagner” algotņi no Ukrainas iegājuši Krievijā un dodas uz Maskavu nolūkā gāzt Krievijas militāro vadību. Algotņi pārņēma savā kontrolē Rostovu pie Donas un ceļā uz Maskavu grupējuma kolonnas sasniedza Voroņežas un Ļipeckas apgabalus. Taču sestdienas vakarā Prigožins paziņoja, ka vagnerieši pārtrauc virzīties uz Maskavu un dodas atpakaļ.

Kremlis paziņoja, ka situāciju noregulēt palīdzējis Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko, un panākta vienošanas, ka Prigožins pārcelsies uz Baltkrieviju un tiks izbeigta pret viņu sāktā krimināllieta.

