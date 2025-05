Ekrānšāviņi no TV3 Degpunktā

Kad no stipri cietuša spēkrata jāizvelk savējais… Valkas pusē ugunsdzēsējiem emocionāli smags izsaukums Ieteikt







19. maijā Kārķu pagastā, Valkas novadā, notika smaga autoavārija, kurā dzīvību zaudēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieks, jauns vīrietis. Otru transportlīdzekli vadīja jauna sieviete. Kaut arī precīzs sadursmes cēlonis vēl nav noskaidrots, tiek pieļauts, ka viens no vadītājiem iebrauca pretējā joslā, par to vēstī TV3 raidījums “Degpunktā”.

Sarkanais “Volkswagen” cieta vissmagāk un pēc sadursmes tika iespiests grāvī.

VUGD pārstāvji atzīst, ka šis izsaukums bijis emocionāli ārkārtīgi smags. Glābējiem nācās atbrīvot no stipri bojātā automobiļa savu kolēģi, Valkas daļas ugunsdzēsēju Elmāru Savicki, kurš negadījumā gāja bojā.

34 gadus vecais vīrietis vadīja “Volkswagen”, kas sadūrās ar “Audi”, kuru stūrēja 32 gadus veca sieviete. Viņa guva vidēji smagas traumas un tika nogādāta slimnīcā.

“Nav šaubu, ka notikusi frontāla divu automobiļu sadursme. Kā tas notika un kāpēc – to vēl ir pāragri spriest. Traģiski, ka negadījums notika uz labi pārredzama ceļa posma ideālos laikapstākļos. Lietainā laikā autovadītāji brauca piesardzīgāk, un negadījumi beidzās bez upuriem. Tagad, kad ceļi ir sausāki, šoferi brauc ātrāk, un rezultātā notiek šādas nelaimes,” raidījumam norāda Oskars Irbītis, CSDD satiksmes drošības eksperts, viņš piebilst, ka šis šogad jau ir 41. avāriju upuris.

Negadījums notika netālu no krustojuma, taču pagaidām nav liecību, ka kāds no vadītājiem būtu plānojis veikt pagriezienu. Iespējams, sadursmi izraisīja apdzīšanas manevrs vai cits faktors, kas lika vienam no autovadītājiem iebraukt pretējā joslā.