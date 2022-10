Krievijas propagandisti savos stāstījumos aizvien biežāk uzsver, ka Eiropā gaidāma grūta ziema. Autobusu pieturvietās Latvijā sabojātie soliņi kļuvuši par gardu kumosu krievu propagandistiem.

Latvia, how are you?

Russia reports that your bus stop benches were all stolen to get firewood.

Should we worry? pic.twitter.com/tWMf3cEtBD

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) October 27, 2022