Ukrainā brīvprātīgais karavīrs no Jaunzēlandes izglābj savu ukraiņu draugu no gūsta







Ar neticamo drauga izglābšanu jaunzēlandiešu brīvprātīgais karavīrs dalījies savā “Instragram” profilā.

Pie publicētā video viņš raksta: “Pirms dažām dienām gājām triecienā uz krievu pozīcijām, pēc ātras kaujas un pārrāvuma sākām tīrīt bunkuru un pagrabu. “Ja, ukraiņec!” (Es esmu ukrainis) no kāpņu telpas atskanēja balss. Es atturēju puišus no granātas iemešanas un aicināju kādu no ukraiņiem komunicēt ar šo personu.”

“Bijām skeptiski, jutām, ka briest lamatas, bet gājām uz priekšu un es uzsāku pārmeklēšanas procesu. Es pārmeklēju viņu un apgriezu viņu otrādi. tad viņa acis sastapās ar manējām. “Jaunzēlande! Jaunzēlande!” viņš sauca. Es paskatījos uz leju. Es viņu atpazinu, tas bija mans draugs, kuru, es domāju, bija nogalinājuši krievi, kad viņi iebruka viņa mājā,” turpina stāstīt brīvprātīgais, “divus mēnešus smagi badināts un krievu izklaidei spiests dzert antifrīzu, viņš knapi izskatījās pēc vīrieša, kuru pazinu.”

Jaunzēlandietis norāda, ka tas ir bijis labākais moments šajā karā – izglābt savu draugu.