Ukraina sākusi jaunus triecienus pa vairākiem svarīgiem Krievijas objektiem, ziņo “Unian“, atsaucoties uz Ukrainas ģenerālštābu.

Tika skarta naftas noliktava Voroņežā, lidmašīnu rūpnīca Smoļenskā un Krievijas komandpunkts okupētajā Doņeckas apgabala daļā. Ukrainas aizsardzības spēki uzbrukuši vairākiem svarīgiem okupantu objektiem, paziņoja Bruņoto spēku ģenerālštābs.

Tādējādi jau otro reizi nedēļas laikā Ukrainas Bruņoto spēku Speciālo operāciju spēku bezpilota lidaparāti trāpīja naftas noliktavai Voroņežas apgabalā Krievijas Federācijā. Jaunais uzbrukums tika veikts naktī uz 21. janvāri.

“Trieciena, kas tika veikts sadarbībā ar citām Ukrainas Aizsardzības spēku sastāvdaļām, rezultātā dega cisternas ar degvielu un smērvielām, ar kurām tiek apgādāts Krievijas karaspēku. Uzņēmums pieder vienai no lielākajām Krievijas valstij piederošajām korporācijām Rosneft,” teikts ziņojumā.

Turklāt Aizsardzības spēki, jo īpaši Bezpilota sistēmu spēki un AFU Speciālo operāciju spēki, ir skāruši Krievijas Federācijas Smoļenskas apgabalā esošās AS “Smoļenskas aviācijas rūpnīca” infrastruktūru, kurā tiek modernizētas un ražotas kaujas lidmašīnas. Lidmašīnu rūpnīcas teritorijā tika reģistrēti sprādzieni.

Turpinās arī triecieni Krievijas okupācijas armijas vadības centriem. Konkrēti, tika trāpīts Krievijas Federācijas 29. Vissavienības armijas komandpunktam uz laiku okupētajā Volnovahā Doņeckas apgabalā. Ir informācija par sprādzieniem un dūmiem mērķa zonā. Šobrīd tiek precizēti triecienu rezultāti.

“Mērķtiecīgs un sistemātisks kaujas darbs, lai pastiprinātu sankciju spiediena ietekmi, uz svarīgiem Krievijas iebrucēju objektiem turpināsies līdz Krievijas Federācijas bruņotās agresijas pret mūsu valsti pārtraukšanai,” paziņoja ģenerālštābs.

Triecieni pret Krievijas Federāciju – sīkāka informācija

Kā ziņoja “Unian”, Ukrainas Aizsardzības spēku uzbrukuma rezultātā pirms 5 dienām Voroņežas apgabalā dega naftas bāze “Liskinskaja”. Tajā 16. janvārī trāpīja vismaz trīs bezpilota lidaparāti. Naftas noliktava dega turpmākās dienas. Pirms trim dienām tika ziņots, ka krievi nav spējuši nodzēst degošās tvertnes. Vakar vakarā internetā parādījās ziņojumi, ka naftas noliktavai atkal uzbrukuši bezpilota lidaparāti.

Arī naktī kļuva zināms par uzbrukumu Smoļenskas apgabala teritorijā. Tika rakstīts, ka tur dzirdēti skaļi sprādzieni. Tika norādīts, ka Smoļenskas aviācijas rūpnīcai varētu būt uzbrukuši bezpilota lidaparāti. Saskaņā ar Krievijas Telegram kanālu ziņām vienā no pilsētas uzņēmumiem izcēlies ugunsgrēks.

Vakar, 19. janvārī, militārais eksperts un bijušais SBU virsnieks Ivans Stupaks, komentējot Ukrainas nakts uzbrukumu lidmašīnu rūpnīcai Kazaņā, uzsvēra, ka Ukrainas uzbrukumi ienaidnieka objektiem jau ir sistemātiski.

Drones attacked an aviation plant in Smolensk

According to Governor Anokhin, the drone raid resulted in the burning of the roof of “individual buildings”.

The Russian Defense Ministry reported the destruction of 10 UAVs over the Smolensk region. pic.twitter.com/v5A0KASuzf

— NEXTA (@nexta_tv) January 21, 2025