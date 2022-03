VIDEO. Ukraiņi nav gatavi padoties un kailām rokām stājas pretī okupantiem

Krievijas armijas ieņemtās Ukrainas pilsētas Hersonas iedzīvotāji nav gatavi padoties okupantiem. Sociālajos tīklos izplatītajā video redzams, ka cilvēki iebrucējiem neļauj brīvi pārvietoties pa pilsētu.

Viņi stājas pretim iebrucēju automašīnām, skandējot saukli: “Okupanti mājās!” Kāds vīrietis pat nogūlies priekšā okupantu automašīnai.

Residents of #Kherson do not allow the occupiers to freely travel around their city pic.twitter.com/aEEPHOaUuQ

Krievijas armijas aplenktajā Hersonā vairāki tūkstoši neapbruņotu protestētāju sestdien devušies gājienā ar Ukrainas karogiem un plakātiem, padzenot krievu karavīrus no pilsētas centra, ziņo aculiecinieki.

Lai gan krievu karavīri šāvuši gaisā, hersonieši vairākas stundas soļojuši pa pilsētas centra ielām, skaļi skandējot “Hersona ir Ukraina!” un “Varoņiem slava!” un mudinot krievu karavīrus atgriezties mājās.

Sociālajos tīklos publiskoti arī videoieraksti, kuros redzams, ka viens no protestētājiem uzrāpies uz braucoša bruņutransportiera Krievijas armijas tehnikas kolonnā, vēcinot Ukrainas karogu.

Arī Melitopoles iedzīvotāji nav samierinājušies ar krievu okupantu klātbūtni un stājušies tiem pretim kailām rokām.

People in #Melitopol are so tough that they come at the armed occupiers with bare hands. They clearly did not expect such a response. pic.twitter.com/bjvFKQD1Ul

— NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2022