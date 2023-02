VIDEO. No krievu rīkotajām piespiedu “vasaras nometnēm” izdevies atgūt un aizvest mājās vairāk nekā 100 ukraiņu bērnus Ieteikt







16 ukraiņu bērni, kurus Krievija piespiedu kārtā nošķīra no savām ģimenēm, ir atkalapvienoti ar savējiem Kijivā. Atgriešanās operāciju organizēja labdarības fonds Save Ukraine. Komanda norāda, ka viņiem līdz šim ir izdevies atgriezt 120 bērnus no okupētajām teritorijām Ukrainā un 30 bērnus no Krievijas. Ukrainas Nacionālais informācijas birojs apgalvo, ka Krievija ir izsūtījusi vairāk nekā 16 000 bērnu no valsts.

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā bērni tika izsūtīti uz Krieviju vai aizvesti uz okupēto Krimu. Marjanas Lomovas 17 gadus vecā meita un 15 gadus vecais dēls bija aizvesti uz Krimu.

“Mūsu stāsti ir līdzīgi. Skolas saņēma piedāvājumus sūtīt savus audzēkņus uz veselības nometnēm vasaras brīvlaikā. Vēlāk mēs uzzinājām, ka tam nav nekāda sakara ar veselības aprūpi,” atminas Marjana.

Pēc “vasaras nometnes” bērni nepārradās mājās, tikai tagad viņi ir atgriezušies pie savas mammas. Arī vairākām citām ģimenēm ir līdzīgi stāsti par bērnu neatgriešanos mājās pēc vasaras nometnēm.

Taču Veronikai Tsimbolārai ir cits stāsts par viņas astoņgadīgo meitu Margaritu: “Kolaboracioniste vārdā Andžela viņu aizveda. Viņa atveda manu meitu uz kontrolpunktu Nova Kahivkā. Viņām neļāva pāriet, jo manai meitai nebija atbilstošu dokumentu. Tāpēc viņa vienkārši pameta manu meitu kontrolpunktā…”

Margarita savu ģimeni nebija redzējusi kopš pagājušā gada rudens. Šī atkalapvienošanās bija iespējama pateicoties fonda Save Ukraine darbam.

“Mēs sākām savu glābšanas misiju pirms dažiem mēnešiem. Mūsu karaspēks sāka atkarot Ukrainas teritorijas. Sievietes ieradās Save Ukraine un teica: “Mans bērns ir Krievijā.” Mēs jautājām: “Kāpēc viņi atrodas Krievijā?” Viņi teica: “Viņus tur aizveda…”. Mēs esam spējuši atgriezt 120 bērnus no okupētajām teritorijām Ukrainā un 30 bērnus no Krievijas,” stāsta Save Ukraine vadītājs Mikola Kuleba.

Oksanas Tarasovas dēls Romāns bija izsūtīts uz Krieviju. Mātes līdzšinējie pūliņi atgūt dēlu bija neveiksmīgi, bet nu viņi ir atkal kopā. “Sākumā domāju, ka raudāšu, bet turējos. Mamma raudāja, bet es palīdzēju viņu nomierināt. Viss ir kārtībā,” saka Romāns.

Bērni atzīst, ka uz viņiem tika izdarīts psiholoģisks spiediens.

“Viņu attieksme pret mums mainījās pēc pirmajiem pāris mēnešiem. Visi sāka mūs ienīst, jo esam ukraiņi no Hersonas. Mūs sauca vārdos. Viņi teica: “Mēs esam krievi, mēs esam forši. Jūs neesat nekas mūsu zemē.”,” atminas Nastja.

“Viņi visu laiku atskaņoja Krievijas himnu. Mēs pie tās necēlāmies kājās un viņi lika mums par to rakstīt paskaidrojumus. Bet es teicu: “Es necelšos. Man vienalga,” atceras Serhijs.

Ukrainas Nacionālais informācijas birojs atzīst, ka vairāk nekā 16 000 Ukrainas bērnu ir deportēti uz Krieviju, savukārt Maskava ziņojot, ka kopš 2022. gada februāra uz Krieviju aizvesti 700 000 ukraiņu bērnu.