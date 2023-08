VIDEO. “Vagner” algotņi izplata paziņojumu: “Mēs sākam darbu, gatavojieties mums!”

Krievijas algotņu grupējuma “Vagner” kaujinieki pēc grupējuma vadītāja Jevgeņija Prigožina lidmašīnas katastrofas mēģina izbraukt no nometnēm Baltkrievijā uz Krieviju, ziņoja Baltkrievijas aktīvistu grupa “Belaruski Hajun”, kas izseko karaspēka pārvietošanos Baltkrievijā.

Saskaņā ar Baltkrievijas pagrīdes aktīvistu datiem trešdienas vakarā dažās vāgneriešu nometnēs tika uzsākta autokolonnu veidošana izbraukšanai uz Krieviju.

Kolonnas dodas Krievijas robežas virzienā, bet Baltkrievijas specdienesti mēģina nepieļaut algotņu autotehnikas izbraukšanu.

“Belaruski Hajun” arī ziņoja, ka Ceļas ciematā blakus vāgnriešu nometnei sākušies nopietni mobilā interneta sakaru traucējumi.

Tērzēšanas platformā “X” “Visegrád 24” izplatījis video, kurā “Vagner” algotņi apgalvo: ““Šobrīd tiek daudz runāts par to, ko darīs Vāgnera grupa. Mēs varam jums pateikt vienu lietu. Mēs sākam darbu, gatavojieties mums.”

Viņi grasās atriebties Putinam un Šoigu par sava līdera nāvi. Aicinājumi atriebties slepkavām piepilda Prigožina tērzēšanas kanālu.

Viņi sola ieņemt Kremli trīs dienu laikā.

