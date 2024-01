Mazais Leonardo mammai Vivianai Itālijas galvaspilsētas Romas slimnīcā piedzima dienu pirms 15. novembra – datuma, kurā, pēc ANO prognozēm, iedzīvotāju skaits pasaulē sasniedza astoņus miljardus. Foto: Remo Casilli/REUTERS/SCANPIX

Raidījumā “Māmiņu klubs” uz sarunu aicinātas divas mammas – satura veidotāja Kristīne Virsnīte un influencere Kristīne Dzenīte. Sarunas laikā viņas dalīsies pārdomās par sievietēm, kurām nav bērnu, un daudzbērnu mammām. Viņas neslēps – neviens nav tiesīgs tiesāt katras sievietes izvēli.

Rudens sezonā raidījums “Māmiņu klubs” aizsāka skaļas tēmu rubrikas, par kurām runājam reti vai pārāk maz par tām zinām. Viena no tēmām – sievietes dzīve bez bērniem. Kristīne Virsnīte atzīst un piekrīt, ka mūsdienās sievietei izvēlēties dzīvot dzīvi bez bērniem ir vieglāk, jo sabiedrība kļūst pieņemošāka.

“Pat tad, ja tā ir izvēle, kāpēc cilvēks nedrīkstētu izvēlēties dzīvot bez bērniem? Es domāju, ka mēs ieejam tādā domāšanā un sākam kļūt pieņemošāki, jo kādreiz tas absolūti šķita, ka tas tā nav, bet mēs drīkstam atļaut sev neturpināties.”

Sarunas laikā viņa atzīst, ka vienmēr būs cilvēki, kas par to būs kategoriski pret tāpat būs tādi tuvinieki, kas jautās mazbērnus, bet ir jāatceras, ka sievietes izvēle paliek viņas izvēle neatkarīgi no tā, ko apkārtējie par to saka.

