Latvijas Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde kopā ar Ukrainas tiesībsargājošajām iestādēm atklājusi starptautiskas organizētas noziedzīgas grupas īstenotu krāpniecisku shēmu, kas realizēta Harkivas apgabalā.

Kopējie noziedzīgās grupas nodarītie zaudējumi vēl tiek apzināti, jo grupa noziedzīgās darbības veica ilgstoši un apkrāpa dažādu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņus, tai skaitā Latvijas valstspiederīgos. Šobrīd identificēti vairāki no šīs noziedzīgās grupas cietušie, kas zaudējuši ne mazāk kā 250 000 eiro. Noziedzīgās grupas darbība tika pārtraukta šā gada 7. augustā.

Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas, konstatēja, ka krāpnieki uzdevās par “ekspertiem”, kas piedāvāja ieguldīt naudu viltus investīciju platformās.

Lai iegūtu iedzīvotāju uzticību, noziedzīgās organizētās grupas dalībnieki uzturēja mājaslapu saturu, imitējot, ka finanšu instrumentu tirdzniecība tiešām notiek. Tomēr, kad Latvijas valstspiederīgie norādījuši, ka vēlas izņemt savus ieguldītos un nopelnītos līdzekļus, organizētās grupas dalībnieki teica, ka vēl esot jāpagaida, jo nopelnītā naudas summa drīzumā pieaugs vēl vairāk, kā arī jādrošina pietiekams līdzekļu apjoms darījumu pabeigšanai. Faktiski personu ieskaitītie līdzekļi nekad netika ieguldīti finanšu instrumentos, bet uzreiz sadalīti organizētās grupas kontrolētos noziedzīgos makos.

Krāpniecisko shēmu organizējis 27 gadus vecs Harkivas iedzīvotājs, kurš noziedzīgās darbības veica ar vēl septiņiem līdzdalībniekiem.

Valsts policijas GKrPP Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde izveidoja apvienotu izmeklēšanas grupu (JIT) ar Ukrainas tiesībsargājošām iestādēm, un veiksmīgas sadarbības rezultātā izdevās pārtraukt šīs noziedzīgās grupas darbību. Harkivas apgabalā veiktas kopumā 25 kratīšanas, aizturētas un apcietinātas piecas personas, kas atzītas par aizdomās turētajiem. Vēl divas personas ir atbalstījušas nozieguma izdarīšanu un šobrīd sadarbojas ar policiju, sniedzot liecības.

Veikto kratīšanu laikā tika izņemts ar zvanu centru darbību saistīts tehniskais aprīkojums, portatīvie datori, mobilie telefoni, dokumenti, maksājumu kartes, luksusa automašīnas un citi priekšmeti, kas apliecina grupas dalībnieku noziedzīgo darbību. Šobrīd tiek aktīvi veiktas izmeklēšanas darbības, nolūkā identificēt visu personu loku, kas kļuvušas par cietušajiem šīs organizētās noziedzīgās grupas darbības dēļ.

Veiksmīga starptautiska sadarbība, kuras rezultātā ir izdevies gan pārtraukt starptautiskas noziedzīgas grupas darbību, gan iegūt būtiskus pierādījumus ārpus Latvijas Republikas robežām, izdevusies pateicoties Eirojust (Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās) atbalstam.

Šajā kriminālprocesā ir apzinātas visas cietušās personas, un cietušajiem tiks izmaksāta kompensācija. Ar katru cietušo personu izmeklētājs sazināsies personīgi.

Iedzīvotājiem jāatceras, ka tādu personu, kas telefoniski stādās priekšā kā speciālisti, kas it kā darbojas likumīgi un tūlīt palīdzēs nopelnīt, teikto jāvērtē kritiski. Ir jāiegūst papildus informācija no citiem avotiem, vēlams no valsts iestādes par zvanītāja teiktā patiesumu. Ir jādomā kritiski, jāmeklē informācija, un svarīgākais – jāspēj uzdod atbilstošus jautājumus par licencēm, atļauju strādāt Latvijas jurisdikcijā, reģistrētām pārstāvniecībām Latvijā utt. Pirms darījuma veikšanas jāiepazīstas ar informāciju par licencētiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem Latvijā Bankas tīmekļa vietnē!

Papildus aicinām ņemt vērā, ka pēc nepazīstamas personas pieprasījuma nedrīkst savā datorā un telefonā instalēt tādas programmatūras kā “AnyDesk” un “TeamViewer”, ar kuru palīdzību krāpnieki parasti attālināti pieslēdzas personas bankas kontam un pārskaita naudu uz noziedzīgas grupas kontrolētiem banku kontiem.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.