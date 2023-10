Šarmantā un enerģiskā Baiba Sipeniece-Gavare

VIDEO. “Varbūt mani paņems “Pludmales patruļā”!” – TV personība Baiba Sipeniece-Gavare piedzīvojusi lieliskas pārvērtības Ieteikt







TV un radio personība Baiba Sipeniece-Gavare socvietnē “Instagram” ievietojusi īsu video, kurā viņa parāda gan to, kā sevi palutina ar dažādām skaistumkopšanas procedūrām, gan to, kā tagad izskatās – viņai izdevies atbrīvoties no liekajiem kilogramiem.

“Rudens ir piemērotākais laiks sevis sakārtošanā. Tas teiciens, ka ratus taisa ziemā, bet ragutiņas vasarā, ir vietā. Mīļās meitenes un puiši, lāzerepilācija ir jāveic tieši rudenī un ziemā, ko es tieši tagad arī darīšu!” – Baiba enerģiski stāsta, ievedot skaistumsalona telpās un izrādot visus “rīkus”, kurus, kā viņa pati saka – viņai ļāva aiztikt.

“Kā jau es minēju, es gatavojos vasarai, varbūt mani paņems “Pludmales patruļā”, es katrā ziņā uz to gatavojos!” – viņa pajoko.

Jau rakstījām, ka Baiba nesen raidījumā “Pats krējumiņš” atklāja aizkulises no realitātes šova filmēšanas, kas pie skatītājiem nokļūs tikai nākošā gada sākumā. Tur Baiba, kopā ar vairākiem citiem cilvēkiem, devās ekstrēmā pārgājienā Zviedrijā maršrutā “Karaļa taka”, kas ir pazīstams kā grūts un liels izaicinājums. Gatavojoties šim pārgājienam, Baibai arī izdevies iegūt ļoti slaidu un sportisku augumu.