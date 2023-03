VIDEO. VID bijušo amatpersonu atklāsmes izraisījušas plašu rezonansi sabiedrībā, taču Saeimā nav vienprātības par izmeklēšanu Ieteikt







Valsts ieņēmumu dienesta bijušo augsta ranga amatpersonu atklāsmes par pasūtījuma lietām, iespējamiem interešu konfliktiem VID izraisījušas lielu ažiotāžu sabiedrībā, uzņēmējos un politiskajā līmenī. Premjers Krišjānis Kariņš TV24 raidījumā paziņoja, ka iekšā sistēmā ir puvekļi, kuri jāravē ārā.

To šovakar vēsta jaunais TV24 raidījums STOPkadri ar Armandu Puči, kura pirmajā sērijā skatāms plašāks stāsts par aktuālajiem notikumiem VID.

Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētājs Miķelis Zumbergs TV24 raidījumā atturējās komentēt kādu konkrētu publiskajā telpā izskanējušu lietu, kura varētu nonākt Ekonomisko lietu tiesas pārraudzībā, tomēr, viņaprāt, neesot dūmu bez uguns: “Nevajadzētu šādus gadījumus paslaucīt zem tepiķīša. Valstij tai komunikācijai jābūt pietiekami atklātai un jābūt pārliecībai, ka tas tiek pienācīgi izmeklēts. Pati šī iestāde ar savām milzīgajām pilnvarām un ar mazo atklātību ir laba augsne dažādiem korupcijas perēkļiem. Nav dūmu bez uguns.”

Skandāli VID atbalstojušies arī Saeimā. Opozīcijas partijā “Latvija pirmajā vietā” uzskata, ka jāuzsāk parlamentārā izmeklēšana.

Ainārs Šlesers, “Latvija pirmajā vietā” Saeimas frakcijas priekšsēdētājs: “Parlamentam būs jārīkojas. Mēs esam izveidojuši parlamentāro izmeklēšanas komisiju, kas pārbaudīs tieši šo finansiālo kapitālo remontu, plus vēl ar lietu saistītām atsevišķām bankām. Uz turieni arī tiks aicināta VID vadība, viņi tiks arī pratināti par daudziem jautājumiem, un es pieļauju, ka arī Saeima varētu pieņemt lēmumu izveidot parlamentāro izmeklēšanas komisiju, lai noskaidrotu visus šos jautājumus, kuri publiski ir izskanējuši. Jo izskatās, ka paši VID vadošie cilvēki pret sevi nekādu izmeklēšanu neveiks. Tas ir gluži tāpat kā Aizsardzības ministrijā – pa 220 miljoniem noslēdz līgumu, neviens nav vainīgs, neviens neko nezina. Gluži tas pats notiek VID.”

Tikmēr valdošajā koalīcijā opozīcijas ierosinājumam par iespējamo VID parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidi atbalsta nav.

Rihards Kozlovskis, Saeimas Budžeta un finanšu komisijas deputāts: “Parlaments var uzaicināt, uzklausīt kādu no komisijām, bet reāli izskanējušiem apgalvojumiem par lietām, kas ir pasūtītas, tur jābūt atbildei no tiesībaizsardzības iestādēm. Parlaments uz to nevarēs atbildēt.”

Apvienotā saraksta deputāti aicinājuši VID vadību skaidrot situāciju VID. Gan Apvienotā sarakstā, gan Nacionālās apvienības deputāti neizslēdz, ka VID vadību varētu drīzumā iztaujāt kādā no Saeimas Budžeta un finanšu komisijas sēdēm.

Aiva Vīksna, Saeimas Budžeta un finanšu komisijas deputāte: “Apvienotais saraksts jau ir teicis, ka mums ir vajadzīgi paskaidrojumi. Arī no uzņēmējiem mēs saņemam signālus. Bet jebkurā gadījumā pats svarīgākais būtībā ir: VID ir jāsniedz skaidri paskaidrojumi, un mums savukārt ir jāuzdod šie jautājumi. VID kā institūcijai jābūt godīgai un caurspīdīgai. Šādi, kas notiek, ko mēs medijos lasām, tas nav pieņemams.

Artūrs Butāns, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja biedrs: “Kā jebkurai valsts iestādei, arī VID reputācijas riski par rīcību vai par iespējamu negodprātīgu rīcību… ir ārkārtīgi nopietni jāpieiet tam jautājumam. Es domāju, lai novērstu jebkādu negodprātīgu rīcību vai jebkādus reputācijas riskus, es tikai atbalstītu, ja mēs komisijā uzklausītu un uzsāktu šo jautājumu šķetināt.”

















Pagaidām pozīcijas deputāti atturas komentēt vai Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektorei Ievai Jaunzemei būtu jāpamet amats.

