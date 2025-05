VIDEO. Viena zīme, otra, trešā – tas ir joks! Šoferis iemūžina komiski saliktas ceļazīmes Saulkrastu pusē Krista Draveniece

Kāds šoferītis nofilmējis komisku skatu, braucot uz Saulkrastiem. Tur remontdarbu laikā uzstādīta zīme, kas norāda, ka jābrauc ar ātrumu 50 km/h. Tad vēl viena… un tad vēl viena tāda pati zīme. Kāpēc šāda pārlieku liela centība?

“Nespēju izskaidrot pašvaldību tuvredzību satiksmes organizācijā, bet ceru, ka pēc pašvaldības vēlēšanām pēc remonta nenoņemtās ceļa zīmes tiks noņemtas! Un jaunievēlētā pašvaldība atradīs iespēju paprasīt kādam zinošam, tikai ne Latvijas ceļiem, kā pareizi jāuzstāda ceļa zīmes,” smej autoskolas pasniedzējs, docents Ēriks Griģis.

Satiksmi uz ceļiem organizē ar ceļa zīmēm, ceļa apzīmējumiem, luksoforiem, transporta un gājēju plūsmas nožogojumiem un citiem tehniskajiem līdzekļiem, kas atbilst Latvijā obligāto standartu un citu normatīvu prasībām. Satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus uzstāda un noņem atbilstoši būvprojektam. Ja būvprojekts nav nepieciešams, ceļa pārvaldītājs atļauju satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai un noņemšanai, izņemot minētās darbības uz valsts autoceļiem, saskaņo ar attiecīgo pašvaldību, ja tajā ir izveidota attiecīgā struktūrvienība, visos citos gadījumos atļauju saskaņo ar Latvijas Valsts ceļiem.

Ceļa vai teritorijas pārvaldītājs ir atbildīgs par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu savlaicīgu un noteiktajām prasībām atbilstošu uzstādīšanu un noņemšanu un pastāvīgu atrašanos lietošanas kārtībā.

“Secinu, ka par ceļa zīmju uzstādīšanu un noņemšanu šajā ceļa posmā neviens neatbild! Perfektais autovadītājs sev zīmju darbību varētu skaidrot šādi: otrā un trešā ceļa zīme domāta velosipēdu vadītājiem, lai tie nepārsniedz ātrumu, braucot pa savu ceļu. Uz to norāda 417.zīme un 808.ceļa apzīmējums.! Ceturtā zīme, kas uzstādīta aiz krustojuma, no jauna nosaka maksimālā ātruma ierobežojumu, jo pirmā aizlieguma zīme darbojās tikai līdz krustojumam. Spriediet paši, vai perfektajam autovadītājam bija kāda šķipsniņa taisnības, vai nebija! Bet attēlotajā videosižetā redzamās izpļenderētās ceļa zīmes atbilst vairums politiķu izpļenderētajiem naudas līdzekļiem no uzņēmēju un iedzīvotāju maksājumiem valstij nodokļos,” Griģis norāda.