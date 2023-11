FOTO: Ekrānuzņēmums no video

VIDEO. Zvēru karalis lauva pāris stundas izbauda brīvību, klaiņojot pa Itālijas pilsētas naksnīgajām ielām







Ladispoli, pilsētā, kas atrodas netālu no Romas, tika pamanīta un vairākos video piefiksēta lauva, kas klaiņo pa Itālijas piejūras pilsētiņas ielām pēc tam, kad tai izdevies aizbēgt no cirka, ziņots “The Sky”.

Pilsētas mērs brīdināja iedzīvotājus palikt mājās, līdz lauva tiks notverta.

Vairāk nekā piecas stundas pēc tam, kad mēra sākotnējā ziņa izraisīja trauksmi, viņš “Facebook” ierakstā apstiprināja, ka lauva ir “nomierināta un sagūstīta”.

“Ceru, ka šis gadījums var aizskart kāda sirdsapziņu un beidzot varēsim pielikt punktu dzīvnieku ekspluatācijai cirkā,” piebilda mērs.

Tērzēšanas platformā “X” ievietoti vairāki video no dažādām vietām, kur lauva redzēta.

🚨A #lion escaped from a circus in the Italian city of #Ladispoli, located near #Rome. Now the beast is calmly walking through the streets, scaring local residents. The authorities urge people not to leave their homes and promise to catch the animal as soon as possible.… pic.twitter.com/uK31odgvyC — Alexandru Judeu (@AlexandruJudeu) November 11, 2023

❗️The mayor’s office of #Ladispoli reports that the lion has been captured. They were able to tranquilize him and capture him. Now he will be sent back to the circus. #Italy #Rome #escape #circus #Lion pic.twitter.com/wpGKUHVPQu — Alexandru Judeu (@AlexandruJudeu) November 11, 2023

More footage of the lion that escaped from a circus wandering the streets of Ladispoli, Rome, Italy 🇮🇹 | 11 November 2023 | #Italy #Lion #escaped pic.twitter.com/jW5Sq7jbha — Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) November 12, 2023

#BREAKING | Another Footage of a lion wanders the streets of Ladispoli, Rome, Italy pic.twitter.com/noxEffjB6O — Breaking news 24/7 (@aliifil1) November 11, 2023

#BREAKING #URGENT The lion that escaped from the circus (not zoo*) in Rome, Italy was finally caught. He was not harmed and there was no injuries. I hope the lion enjoyed his freedom while he could. pic.twitter.com/lCWJ3Wdu65 — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) November 12, 2023









































