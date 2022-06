Ieberzās: 1000 eiro peļņas vietā tiek pie sodāmības

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Ritvars Raits, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ekonomisko lietu tiesas tiesnesis Kaspars Vec­ozols apstiprinājis vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, ko noslēgusi prokurore Inta Liepa ar apsūdzētajiem Marku S. un Františeku G. Šajā stāstā galvenais vainīgais ir Marks, kurš pērnā gada nogalē bija nolēmis izmantot savu amatu, lai gūtu ienākumus, tirgojot viltotus vakcinācijas sertifikātus.

Uz tiesnešu galdiem nonāk arvien jaunas krimināllietas par tirgošanos ar viltotiem vakcinācijas pret Covid-19 sertifikātiem. Noziedznieku izdomātās un īstenotās shēmas mēdz atšķirties, bet mērķis viņiem visiem viens – saņemt viegli nākušu naudu. Tomēr atkal nākas pārliecināties, ka ideālu shēmu nav, ir tikai ļoti liels risks sabojāt reputāciju un tikt sodītam.

Plāns top vēl pirms pirmās algas

Marku, jaunu vīrieti, kuram tobrīd bija 26 gadi, 2021. gada 15. oktobrī pieņēma darbā vienā no Rīgas vakcinācijas punktiem. Mediķis gan viņš nav, bet pildīja atbalsta personāla funkcijas, ārstniecības iestādē būdams klientu un pacientu reģistrators. Marks bija pilnvarots veikt vakcinācijas pret Covid-19 dokumentēšanu e-veselības sistēmā.

Jaunais reģistrators vēl nebija nostrādājis pat pusmēnesi, kad pie viņa vērsās kāda persona, interesējoties, vai viņam nav zināmi cilvēki, kas varētu palīdzēt ar viltotu vakcinācijas sertifikātu iegūšanu. Marks atbildējis, ka kaut ko zinot gan, tikai jānoskaidro darījuma detaļas. Kā vēlāk atklājās, viņam zināms nebija nekas, bet radās ideja ar nelikumīgā rūpala palīdzību nopelnīt pašam.

Par diviem sertifikātiem prasa 1000 eiro

Marks 10. novembrī sazinājies ar to pašu personu, kas bija viņu uzrunājusi, un, neatklājot, ka viņš pats e-veselības sistēmā var ievadīt ziņas par it kā notikušu vakcināciju, apsolīja par zināmu samaksu visu nokārtot. Par diviem viltotiem sertifikātiem Marks pieprasīja 1000 eiro.

Nauda esot jāsamaksā pa daļām – 500 eiro pirms datu ievadīšanas, bet pārējā – pēc tam.

Tobrīd Marks vēl nenojauta, ka viņa “pirmais kaķēns” būs arī pēdējais, jo tas, ko viņš uzskatīja par vieglas peļņas darījumu, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja 2. nodaļas izpratnē bija speciālais izmeklēšanas eksperiments.

Jau 11. novembrī Markam tika nosūtīti divu personu dati, kam it kā būtu vajadzīgi viltus vakcinācijas sertifikāti. Pa to laiku Marks bija izdomājis, ka pirmos 500 eiro nesaņems pats, bet uz tikšanos ar “klientu” aizsūtīja savu draugu Františeku. Draugam Marks bija atklājis visas pasākuma nianses, bet nekādu samaksu par palīdzību gan ne solīja, ne deva. Var teikt, ka Františeks šajā ķezā iekūlās tikai tāpēc, ka piekrita izpalīdzēt draugam. Jāpiebilst, ka Marks no Františeka skaidrā naudā gribēja saņemt tikai 250 eiro, bet par otru pusi summas palūdza, lai draugs sarunā kādu paziņu, kas 250 eiro iemaksātu savā bankas kontā, bet pēc tam pārskaitītu uz viņa kontu. Arī šo lūgumu Františeks laipni izpildīja.

Izmanto svešus piekļuves datus

Nepatieso informāciju par divu savu “klientu” sapotēšanos ar vakcīnu “Janssen” Marks e-veselības sistēmā ievadīja 12. novembra pēcpusdienā. Lai jauktu iespējamās izmeklēšanas pēdas, vīrietis bija izdomājis it kā ģeniālu gājienu. Viņš jau iepriekš bija noskatījies, kādi piekļuves dati ir kolēģei, tāpēc sava noziedzīgā nodarījuma īstenošanas brīdī nepatiesos datus ievadīja viņas vārdā.

Tās pašas dienas vakarā Marks piezvanīja sertifikātu pasūtītājam un paziņoja, ka dati ievadīti, viltus sertifikāts būs. Jau pēc pusstundas abi satikās Marka noteiktajā vietā. Klientu reģistrators atdeva divas rokrakstā aizpildītas vakcinācijas kartītes, bet pretī saņēma kārotos 500 eiro. Par tiem papriecāties gan viņam neiznāca, jo uzreiz pēc tam puisis tika aizturēts. Tāds pats liktenis gaidīja arī viņa izpalīdzīgo draugu Františeku.

Františekam jāstrādā, Marku uzraudzīs

Františeks tika apsūdzēts tikai viena noziedzīga nodarījuma izdarīšanā – par to, ka viņš atbalstīja sava drauga darbības, kas bija saistītas ar prettiesiska labuma pieprasīšanu un pieņemšanu. Jaunais vīrietis tika sodīts ar 150 stundām sabiedriskajā darbā.

Sarežģītāk bija ar Marku, kuram tika inkriminēti trīs noziedzīgi nodarījumi – ne tikai prettiesiska labuma pieprasīšana un pieņemšana, bet arī patvaļīga piekļūšana automatizētai datu apstrādes sistēmai, izdarot to mantkārīgā nolūkā, un nelikumīga rīcība ar automatizētās datu apstrādes sistēmā iekļauto informāciju.

Daļēji saskaitot trīs sodus, Markam tika piespriesta brīvības atņemšanu uz pusotru gadu, piemērojot šo sodu nosacīti, un pārbaudes laiks uz diviem gadiem. Vēl viņam uz vienu gadu piemērota probācijas uzraudzība, bet uz diviem gadiem aizliegts ieņemt ārstniecības iestādes klientu un pacientu reģistratora amatu. Abiem vīriešiem tā ir pirmā sodāmība.

Mantas konfiskācija nevienam no apsūdzētajiem netika piemērota, ja neskaita to, ka 580 eiro, kas tika atrasti pie Marka un arestēti, tiesa atzina par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem, jo viņš nevarēja izskaidrot un pierādīt to izcelsmi. Tie gan tiks konfiscēti un ieskaitīti valsts budžetā.

Policija no 1000 eiro, kas tika izmantoti speciālajā izmeklēšanas eksperimentā, atpakaļ atguva 750 eiro. Iztrūkstošos 250 eiro solidāri jāsedz Markam un Františekam, mēneša laikā iemaksājot tos iestādes bankas kontā.

Vienīgais klients

Pēc visa spriežot, Valsts policijas piesūtītā persona bija Marka vienīgais klients, kuram viņš mēģināja sarūpēt viltotus vakcinācijas sertifikātus. Prokurore Inta Liepa pēc tiesas sprieduma pasludināšanas pastāstīja, ka rūpīgi tikuši pārbaudīti gan visi Marka, gan arī viņa kolēģu – reģistratoru ievadītie dati, bet neviena cita persona, kas varētu būt saņēmusi sertifikātu nepotējoties, neesot atrasta.

Prokurore arī veltīja atzinīgus vārdus Kriminālpolicijas pārvaldes 3. biroja 2. nodaļas darbiniekiem, kas šo noziegumu izmeklēja gan ātri, gan arī ļoti profesionāli un kvalitatīvi.