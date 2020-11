Vienā neielaiž seniorus, citā pārdevēji bez maskām, trešajā draud ar policiju! Pandēmijas nejēdzības vietējos veikalos

Vienā neielaiž seniorus, citā pārdevēji bez maskām, trešajā draud ar policiju! Pandēmijas nejēdzības vietējos veikalos Ieteikt 1





Pircēji ir neizpratnē, kālab veikalā “Promo Cash &Carry” tiek ierobežotas personas, kas ir vecākas par 60 gadiem? Uzskata to par sava veida diskrimināciju.

Pie veikala ārdurvīm skaidri un gaiši uzrakstīts: “Cienījamie klienti! Iesakām personām, kuras vecākas par 60 gadiem, neapmeklēt “Promo Cash &Carry! Palūdziet saviem ģimenes locekļiem parūpēties par jūsu iepirkumiem!”

Latvijas Tirgotāju asociācijas vadītājs Henriks Danusēvičs un arī Tiesībsarga birojs atzīst, ka formulējums nav korekts, to vajadzētu mainīt un nenorādīt konkrētu vecumu pircējiem, kurus aicina veikalu neapmeklēt. Var norādīt laiku, kad pircēju veikalā ir mazāk un tajā laikā aicināt iepirkties vecāka gadagājuma cilvēkus (nenorādot vecumu).

Tiesībsarga birojs akcentē, ka arī nav korekti aicināt personas pēc 60 gadu vecuma lūgt saviem ģimenes locekļiem parūpēties par viņu iepirkumiem.

“Pasaules statistikas dati rāda, ka cilvēki vecuma grupā no 60 gadiem ietilpst vislielākajā riska zonā, tādēļ, lai nepieļautu saslimšanu un nāves gadījumus, “Promo Cash&Carry” komanda iesaka būt īpaši piesardzīgiem, sargāt sevi un izvairīties no tirdzniecības vietu apmeklējumiem, ja tas ir iespējams. Lai mūsu klienti nejustos aizskarti, esam pieņēmuši lēmumu,veikt izmaiņas informatīvajā plakātā, aizstājot apzīmējumu ”60+” ar terminu ”seniori”. Sargāsim sevi un apkārtējos!” skaidro SIA “SANITEX” mārketinga nodaļas vadītāja Olga Mihaļkova.

Pircēji ir neizpratnē arī par jaunatvērtā veikala “Jysk” kases zonas izvietojumu.

“Jums ar steigu jābrauc uz jaunatklāto “Jysk”. Tur piecas kases iespiestas viena aiz otras ļoti šaurā vietā. Tāds murgs līdz šim nav redzēts nevienā veikalā. Tur pie kasēm pat gribēdams nevar ievērot 2 metru distanci. Neapskaužu kasieres, kuras spiestas strādāt šādos apstākļos,” stāsta pircējs Juris.

Pēc pircēju domām, arī ejās uz kasēm derētu vismaz marķējums, kas iezīmē 2 metru distanci.

“Pie ieejas veikalā ir izvietota informatīva norāde par 2 m distances ievērošanu, masku lietošanu, aicinājums izmantot bezskaidras naudas norēķinus, kā arī roku dezinfekcijas līdzeklis. Uz atsevišķas norādes pie ieejas ir norādīts maksimālais pieļaujamais cilvēku skaits veikalā. Pie kasēm uz grīdas ir uzlīmes par 2 m distances ievērošanu,” “JYSK BALTICS & BELARUS” mārkentinga vadītājs Andrejs Jerkins.

Pirms “Bez Tabu” ziņoja “Jysk” par pircēju neapmierinātību, pie kasēm uz grīdas uzlīmju par 2 m distances ievērošanu gan vēl nebija, taču tās uzradās uzreiz pēc “Bez Tabu” ziņas.

Vēl citi skatītāji ir samulsuši, ka “Rimi” izvieto milzu plakātus, aicinot būt atbildīgam lietot sejas aizsargmasku, bet paši veikala darbinieki to ignorē vai nosedz tikai muti, bet neaizsedz degunu.

“Rimi” pārstāve akcentē, ka ar darbiniekiem ir pārrunāts par nepieciešamību lietot sejas aizsegu, instruēti, kā to darīt, taču starp simtiem darbinieku var būt kāds negodprātīgs, kas prasību ignorē.

Visu dienu pavadīt aizsargmaskā nav viegli, tāpēc tagad aizvien vairāk tiekot iepirkti sejas aizsargvairogi, kurus daudzi darbinieki lieto jau tagad. Pircēji kopumā esot apzinīgi un vairumam esot mutes un deguna aizsegi.

Savukārt pircēju Indru pārsteidz veids, kā veikalā “Depo” cenšas panākt, lai viņu klienti lieto sejas aizsegus.

““Depo” ik pēc pāris minūtēm skan audio un pieprasa, lai tiek nosegts deguns un mute, ka notiek videonovērošana un neklausīšanas gadījumā video tiks nodots policijai un piemērots administratīvais vai naudas sods. Agresija un pakļaušana. No kura datuma drīkstēs piemērot sodu?! Cilvēkiem jau tā grūti un kļūst arvien skumjāki un depresīvāki,” stāsta pircēja Indra.

“Depo “pārstāvis Artūrs Putrālis nenoliedz, ka atskaņo brīdinošu audio ierakstu ar aicinājumu lietot sejas maskas. Tas esot tālab, lai ierobežotu Covid-19 izplatību un lai pasargātu gan darbinieku, gan klientu veselību.

“Lai klienti būtu atbildīgāki un arī sejas maskas tiktu valkātas tā, kā ir noteikts: aizsedzot ne tikai mutes daļu, bet arī degunu. Ja šī prasība tiek klaji ignorēta, arī valdība šobrīd ir pieņēmusi šādus mērus administratīvi sodīt, lai panāktu vēlamo rezultātu. Tāpēc šis aicinājums. Stingrāk pieprasīt sejas masku valkāšanu, es domāju, ir vietā. Šis audio rullītis ir pēdējo divu nedēļu laikā,” saka Artūrs Putrālis, “DEPO DIY” darba aizsardzības nodaļas vadītājs.

Savukārt Tiesībsarga birojs akcentē, ka šobrīd normatīvais regulējums vēl neparedz policijai tiesības piemērot naudas sodu par mutes un deguna aizsega nelietošanu.

“Vispirms vēlamies vērst uzmanību, ka šobrīd normatīvais regulējums neparedz pašvaldības policijai vai Valsts policijai tiesības piemērot naudas sodu par mutes un deguna aizsega nelietošanu personas aprakstītajā situācijā, līdz ar to norādāms, ka šī lielveikala pārstāvji izplatījuši nepatiesu informāciju.

Jānorāda, ka 2020. gada 20. novembrī stāsies spēkā grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā, saskaņā ar kuriem pašvaldības policija vai Valsts policija par mutes un deguna aizsega nelietošanu normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos varēs piemērot brīdinājumu vai naudas sodu.

Vienlaikus uzsveram, ka mutes un deguna aizsegus var nelietot bērni, kas nav sasnieguši 13 gadu vecumu, un personas ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai.

Tiesībsargs aicinātu veikalu neatteikties no pircēju informēšanas par aizsarglīdzekļu lietošanu, bet izvērtēt ziņojuma tekstu – izvairoties no maldinošas informācijas iekļaušanas tajā un padarot to pircējiem draudzīgāku,” skaidro Latvijas Republikas tiesībsarga biroja pārstāve Liena Eisaka.