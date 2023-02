Turcijā Hatajas provincē, kas izrādījās viena no visvairāk skartajām zemestrīcēs valsts dienvidaustrumos, atrodas viena pilsēta, kurā nav sabrukusi neviena ēka. Par to Turcijas telekanālam TV5 pastāstīja Erzinas pilsētas mērs Okkešs Elmasoglu. Viņš norādīja, ka ēkas nav nopostītas, lai gan ir atsevišķas arī bojātas.

Pēc mēra teiktā, Erzina, kurā dzīvo 42 000 cilvēku, izvairījās no jebkādiem cilvēku upuriem. Neviens vietējais iedzīvotājs nav gājis bojā zemestrīču rezultātā. “Mums nebija ne zaudētu dzīvību, ne ievainotu cilvēku, ne sabrukušu namu,” sacīja Elmasoglu.

Vienlaikus dabas katastrofa nopietni skāra tuvējās pilsētas Osmaniji (20 km uz ziemeļiem), Hataju (110 km uz dienvidiem) un daudzas citas.

Šo faktu mērs skaidroja ar to, ka savulaik ļoti stingri aizliedza pārkāpt jebkādus būvnormatīvus un stingri tos uzraudzīja. Elmasoglu uzsvēra, ka bez licences nav ļāvis būvēt pat saviem radiniekiem, bet celtajās ēkās būvnormatīvi tiek detalizēti pārbaudīti. Būvnieki un pilsētas iedzīvotāji esot viņam pārmetuši šo nepiekāpību, taču 44 gadus vecais mērs spiedienam nepadevās.

“Man ir skaidrs šis jautājums – nekādas nelikumīgas būvniecības. Protams, cilvēki vienmēr atrod veidu, kā būvēt bez atļaujas un uzraudzības. Bet pat tad, ja to nav iespējams 100% novērst, ir iespējams samazināt nelegālo apjomu. Es nepiekāpjos, un tas man maksāja daudz cīņas. Bet mana sirdsapziņa ir tīra,” sacīja Elmasoglu.

Honest Turkish official saved thousands of lives

Not a single building was damaged in the Turkish city of Erzin, despite the fact that it is located in the most earthquake-affected province.

All thanks to the mayor, Ökkeş Elmasoğlu, imposed a strict ban on illegal construction. pic.twitter.com/6OBgiQU4tA

