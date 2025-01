Vienbalsīgi! Latvijas Volejbola federācijas prezidenta amatā apstiprināts Arnis Tunte Ieteikt







11. janvārī notikušajā Latvijas Volejbola federācijas (LVF) kopsapulcē balsojot par LVF prezidentu tika apstiprināts vienīgais prezidenta amata kandidāts Arnis Tunte.

Kopsapulcē “Rimi” Olimpiskajā centrā, Rīgā, Grostonas ielā 6b, piedalījās 47 LVF balsstiesīgie biedri, kas ir pietiekami, lai biedru lēmums būtu tiesīgs. Par Tunti balsoja 47, pret – 0 un atturējās 0 LVF biedri.

“Pirmām kārtām, gribu panākt uzlabojumus ofisa darbā, gribu panākt, lai katra darbavieta LVF kļūst prestižāka. Tai pašā laikā esmu pateicīgs visiem, kuri atdeva visus spēkus iepriekšējā modelī. Svarīga ir privātā finansējuma piesaiste. LVF tagad ir desmit pietiekami jaudīgi padomes locekļi, kas varēs dot ieguldījumu šajā jomā. Jaunatnes jautājums. Jādomā par treneriem, lai būtu vairāk bērnu, kas trenējas. Ir halles, bērni, novadi, bet sertificētu treneru trūkst. Gribu vairāk tādu jaunatnes festivālu kā pēdējos gados Latvijas kausā. Vēlos ko līdzīgu arī pludmales volejbolā,” prioritātes uzskaita Arnis Tunte.

“Sportiskajā jomā mērķis ir vīriešu un sieviešu izlašu kvalificēšanās Eiropas čempionāta finālturnīram, 2026. gada U-18 čempionāta rīkošana Latvijā, un prezidentūru gribu noslēgt ar 2028. gada pieaugušo Eiropas čempionāta finālturnīra grupu turnīru Latvijā,” saka jaunais LVF prezidents.

Tunte, kuru LVF prezidenta amatam izvirzīja 17 LVF biedri, no 2021. gada 1. oktobra līdz 2024. gada 31. augustam pildīja LVF ģenerālsekretāra pienākumus, vienlaikus vadot LVF valdi. Iepriekš viņš ir izcīnījis medaļas pludmales volejbolā Latvijas jauniešu un pieaugušo čempionātos, ar Tuntes iniciatīvu Rīgas pludmales volejbola nedēļas ietvaros Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidenta kausa izcīņa „King of the beach” pludmales volejbolā nokļuva līdz Doma laukumam. Viņš federācijā ir strādājis Pludmales volejbola komisijā, ir bijis volejbola komandas RTU/“Robežsardze” un līdz Tokijas olimpiskajām spēlēm arī dueta Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs menedžeris, bet šobrīd ir arī “O-Sands” pludmales volejbola centra vadītājs Rīgā.

Sēdē tika ievēlēta arī jaunā LVF padome desmit cilvēku sastāvā. Tajā darbosies Arnis Tunte, Rita Auziņa, Rita Sproğe, Tamāra Robežniece, Artūrs Plūme, Egīls Lapsalis, Jānis Buks, Atis Sausnītis, Mareks Mamajs, Ralfs Kļaviņš.

Līdzšinējais LVF prezidents Egīls Lapsalis, kurš amatā tika ievēlēts 2024. gada 13. janvārī un kuram ir jārūpējas arī par privāto biznesu, volejbolā paliks un darbosies LVF padomē.

Tāpat sēdē tika apstiprināts LVF ģenerālsekretāra Artura Vitkovska ziņojums par 2024. gadu un ieskats 2025. gadā, apstiprināts LVF revidents, tika veikti grozījumi LVF statūtos, kā arī ieskicēti LVF turpmākie plāni.