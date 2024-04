Artis Kampars, Renārs Kadžulis, Solvita Āboltiņa Foto. LETA. Kolāža: LA.lv

“Vienotības” tumšās aizkulises: Kampars mudinājis viltot partijas 2014. gada Saeimas vēlēšanu rezultātus par labu Āboltiņai; politiķis to noliedz Ieteikt







2014. gada Saeimas vēlēšanu laikā toreizējais “Vienotības” ģenerālsekretārs Artis Kampars aicinājis vēlēšanu programmatūras nodrošinātāja – informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmuma “SOAAR” – vadītāju viltot vēlēšanu rezultātus, Latvijas Televīzijas raidījumā “Kas notiek Latvijā?” apgalvoja “SOAAR” vadītājs Renārs Kadžulis, par to raksta portāls lsm.lv.

Kā zināms, “SOAAR” apsūdzējis “Vienotību” nelikumīgā uzņēmuma izstrādātās sistēmas izmantošanā partijas kongresos. Uzņēmumā apgalvo, ka “SOAAR” tehniskais atbalsts partijai astoņu gadu laikā esot izmaksājis vairākus desmitus tūkstošus eiro, bet politiskais spēks par to neesot samaksājis.

“Bija daudz dīvainību. “Vienotība” uzvedās, es teiktu, kā politiskie reketieri.

2014. gada Saeimas vēlēšanās, vēlēšanu naktī pēkšņi man zvana Artis Kampars, izsauc ārā un saka tā – izskatās, ka mūsu priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa netiks ievēlēta. Mums vajag, lai tu izdari, lai viņa tiktu ievēlēta.

Es saku, vai tu saproti, ko tu prasi, tu prasi viltot vēlēšanu rezultātus. Es uz tās takas nekad mūžā nestāšos. Un es atteicu. [Kampars] Teica – nu tad būs visādi,” raidījumā apgalvoja Kadžulis.

Viņš sacīja, ka šos apgalvojumus var pierādīt tikai ar to, ka Āboltiņa galu galā netika ievēlēta, tomēr 12. Saeimā iekļuva pēc tam, kad deputāta mandātu nolika Saeimā no “Vienotības” saraksta ievēlētais Jānis Junkurs. Viņš paziņoja, ka esot saņēmis darba piedāvājumu kādā Honkongas uzņēmumā. Viņa valsts amatpersonas deklarācijā gan neuzrādījās darbs Honkongas uzņēmumā, kas lika secināt, ka viņš no Saeimas aizgājis, lai atbrīvotu vietu Āboltiņai, raksta lsm.lv.

Kadžulis sacīja, ka par notikušo esot ziņojis Satversmes aizsardzības birojam (SAB), tomēr atsaucība izpalikusi. Vienā brīdī nolaižas rokas kaut ko ziņot, jo neviens neko nedara,” sacīja Kadžulis.

“Vienotības” priekšsēdētājs, šī brīža finanšu ministrs Arvils Ašeradens (“Jaunā Vienotība”), raidījumā uzklausot Kadžuļa sacīto, norādīja, ka iejaukšanās vēlēšanās būtu nopietns pārkāpums, tāpēc šie apgalvojumi ir jāpārbauda.

Runājot par KNAB sākto resorisko pārbaudi saistībā ar “SOAAR” izstrādātās sistēmas, iespējams, nelikumīgu izmantošanu partijas “Vienotība” kongresos, KNAB priekšnieka vietniece izmeklēšanas darbību jautājumos Ineta Cīrule norādīja, ka

kriminālatbildības noilgums ir pieci gadi. “SOAAR” apgalvo, ka pēdējie pakalpojumi bez atlīdzības saņemšanas “Vienotībai” sniegti 2019. gadā.

Savukārt KNAB Politisko organizāciju pārkāpumu izmeklēšanas nodaļas priekšniece Amīlija Raituma uzsvēra, ka, ja tiks konstatēts, ka šie darījumi ir bijuši un saņemti bezmaksas formā, tas ir uzskatāms par bezatlīdzības labumu, ko partija nemaz nedrīkstēja pieņemt.

Tikmēr domnīcas “Providus” direktore Iveta Kažoka raidījumā pauda, ka ir grūti noticēt dzirdētajiem apgalvojumiem, vienlaikus uzsverot, ka tiesībsargājošās iestādes līdz šim nav prioritizējušas “šādu smagu, sabiedrībai īpaši kaitīgu nodarījumu izmeklēšanu”, bet gan skatījušās uz viegli atrodamām kļūdām politisko partiju pārskatos.

Tam gan, kā raksta lsm.lv, nepiekrita Raituma, sakot, ka KNAB, izvērtējot situācijas, izdara secinājumus un maina pārbaužu pieeju un metodes, tomēr ar to nepietiek: “Mēs esam pie tās sarkanās līnijas, kad ir jāpārskata likumdošanas izmaiņas, konkrēti – Krimināllikuma grozījumi.”

Kampars Kadžuļa pārmetumus par centieniem ietekmēt Saeimas vēlēšanu rezultātu sauc par absurdiem un nepatiesiem

Informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmuma “SOAAR” vadītāja Renāra Kadžuļa apgalvojumi, ka “Vienotības” politiķi centušies ietekmēt balsu skaitīšanas rezultātus 2014.gada Saeimas vēlēšanās, ir absurdi un nepatiesi, aģentūrai LETA paziņoja bijušais “Vienotības” ģenerālsekretārs Artis Kampars.

Kadžulis Latvijas Televīzijas (LTV) raidījumā “Kas notiek Latvijā?” apgalvoja, ka pirms teju desmit gadiem toreizējais “Vienotības” ģenerālsekretārs Kampars esot aicinājis vēlēšanu programmatūras nodrošinātāju “SOAAR” viltot 12.Saeimas vēlēšanu rezultātus, lai tādējādi nodrošinātu partijas toreizējās priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas iekļūšanu parlamentā. Nekāda apstiprinājuma šādai sarunai Kadžulim gan neesot, bet viņš savulaik esot par to ziņojis tiesībsargājošajām iestādēm.

“Neko tādu nevienam nekad neesmu ne prasījis, ne devis mājienu. Tie ir absurdi apgalvojumi, kas neatbilst patiesībai,” aģentūrai LETA uzsvēra Kampars. Bijušais politiķis pauda neizpratni, kāpēc šādi nepatiesi pārmetumi parādījušies desmit gadus pēc it kā notikušas sarunas. Līdz šādam absurdam un klaji nepatiesam apgalvojumam var aizdomāties tikai drudža murgos, izteicās bijušais “Vienotības” ģenerālsekretārs.

Vaicāts par Kadžuļa apgalvojumu, ka viņam ticis zvanīts Saeimas vēlēšanu naktī, Kampars domā, ka šādu zvanu neesot veicis, vienlaikus piebilstot, ka nav iespējams atcerēties visus pirms desmit gadiem notikušos telefonzvanus.

Kampars stāstīja, ka ar Kadžuli saticies dažas reizes, viņam bijuši ļoti maz kontakti ar šo cilvēki, tāpēc politiķis nedomā, ka būtu Kadžulim zvanījis Saeimas vēlēšanu naktī vai ap to laiku.

