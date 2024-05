Viesturs Bulāns: Mūsu IT speciālisti ir pieprasīti visā pasaulē. Tos IT džekus mēģinu noturēt šeit, piesaucot patriotismu Ieteikt







“IT darbaspēka ziņā mēs esam pieprasīti visā pasaulē,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” atzina IT uzņēmuma “Helmes Latvia” vadītājs Viesturs Bulāns, diskutējot par IT speciālistiem, digitālo tehnoloģiju attīstību Latvijā un darbaspēku IT jomā.

“Un tad ir diezgan liels jautājums, ja es tagad kādam labam programmētājam saku: klausies, tu strādāsi par 20 eiro stundā uz vēlēšanu sistēmu, piemēram, to kodēsi vai ir piedāvājums pastrādāt uz kādu amerikāņu vai vācu kompāniju, kur tev maksās 50, 70 vai pat 100 eiro stundā…Un ko tagad mēs kā Latvijas IT uzņēmums varam darīt? Un te ir tas stāsts par to, kādi ir tie valsts iepirkumi?” situāciju “Preses kluba” diskusijā ieskicēja Bulāns.

Ja dominējot tikai lētākā cena un “tikai cena” valsts iepirkumos, tad bieži vien mēs pretim dienas beigās saņemam to, ko saņemam. “Tos IT džekus es, protams, mēģinu noturēt uz patriotismu, jo mēs arī programmējam valsts nozīmes sistēmas, bet – cil ilgi? Ja man pretim stāv vācietis un saka: atnāc man uzkodē e-veselību!” turpināja teikt IT uzņēmuma “Helmes Latvia” vadītājs TV24 raidījumā.

Savukārt uz repliku, ka ir jau “izgāzti vairāki miljoni”, piemēram, e-veselības valsts pasūtījuma IT projekta realizācijā Latvijā, Bulāns atteica: “Tas ir jautājums par pārvaldību, par šīm lietām, bet nevar būt viens kritērijs – zemākā cena.”