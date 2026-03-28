Sistēma “soda” vismotivētākos! Rīdziniece ceļ trauksmi par problēmu atkritumu šķirošanā, kas skar tūkstošiem cilvēku 51
Sanija Bērziņa

6:01, 28. marts 2026
LA.LV redakcija no lasītājas Evitas saņēma interesantu informāciju. Lasītāja aktualizē problēmu, ar kuru, pēc viņas teiktā, saskaras tūkstošiem rīdzinieku. Zemāk lasāma viņas vēstule.

“Rīgas iedzīvotāji ir aicināti šķirot atkritumus, taču realitātē sistēma “soda” vismotivētākos. Rakstu jums, lai aktualizētu problēmu, kas skar tūkstošiem rīdzinieku – šķiroto atkritumu konteineru “kluso” neizvešanu.

Mūsu atkritumu laukumā šķiro 400 dzīvokļu iedzīvotāji, taču, kad konteineri netiek izvesti, šie 400 dzīvokļu iedzīvotāji turpina šķirot, neko nezinot. Tikai vēlāk atklājas, ka konteinerā ir iemests kāds neatbilstošs priekšmets, kā dēļ operators atsakās to izvest kā šķirotos atkritumus.

Problēma ir absurda: cilvēks pieiet pie konteinera, redz, ka tas ir pilns, un domā, ka “mašīna vēl nav bijusi”. Viņš turpina mest atkritumus klāt vai liek tos blakus, nezinot, ka šis konteiners jau ir “norakstīts” kā brāķis.

Rezultātā:
– pārpildīti laukumi un nekārtība;
– iedzīvotāju vilšanās (jo viņu darbs – mazgāts un saplacināts iepakojums – beigās nonāk sadzīves atkritumos);
– operators atsakās pielīmēt vienkāršu brīdinājuma zīmi, aizbildinoties ar izmaksām.

Esmu vērsusies Rīgas domē ar aicinājumu noteikt par pienākumu operatoriem izvietot skaidru vizuālu informāciju (brīdinājuma uzlīmes) uzreiz pēc tam, kad konstatēta neatbilstība. Tas ir vienkāršs, lēts risinājums, kas pārtrauktu iedzīvotāju turēšanu “informācijas tumsā”.”

Normatīvais regulējums brīdinājumu neparedz

Taču diemžēl viņas ieteiktas risinājums nav realizējams. Kā norāda Rīgas pašvaldības Ārējās komunikācijas nodaļas Projektu koordinators Mārtiņš Vilemsons, normatīvais regulējums nenosaka pienākumu atkritumu apsaimniekotājam izvietot brīdinājuma uzlīmes pēc tam, kad ir konstatēts neatbilstošs atkritumu sastāvs. Tāpat nekustamā īpašuma pārvaldītājam jānodrošina savlaicīga rīcība, nepieciešamības gadījumā vienojoties ar atkritumu apsaimniekotāju par papildu izvešanu ārpus noteiktā grafika. Vienlaikus atbildībā ietilpst arī iedzīvotāju informēšana par pareizu atkritumu šķirošanas kārtību.

“Saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”, nekustamā īpašuma pārvaldītājs nodrošina un uztur kārtībā sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punktus un konteineru novietnes, raugoties, lai sadzīves atkritumu konteineri ir pieejami nekustamā īpašuma iedzīvotājiem un atkritumu apsaimniekotājam,” norāda M. Vilemsons.

