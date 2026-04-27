Laiks notīrīt plīti! Efektīvs veids, kā notīrīt plīts virsmu tā, lai tā atkal mirdzētu gluži kā jauna
Spodra plīts ir īsts virtuves lepnums. Taču daudzas saimnieces zina, ka pat pēc rūpīgas mazgāšanas virsma mēdz izskatīties nedaudz netīra, ar švīkām vai pirkstu nospiedumiem. Īpaši tas redzams uz melnām un sudrabotām plītīm, kur katrs traips uzreiz krīt acīs.
Labā ziņa ir tāda, ka, lai atjaunotu spīdumu, nav nepieciešami dārgi vai agresīvi tīrīšanas līdzekļi. Efektīvu tīrīšanas šķīdumu varat pagatavot pats mājās dažu minūšu laikā.
Cik bieži jāmazgā plīts
Lai plīts vienmēr izskatītos nevainojami, ieteicams to noslaucīt pēc katras gatavošanas reizes, kad virsma ir pilnībā atdzisusi. Tas novērsīs traipu uzkrāšanos un atvieglos tās uzkopšanu.
Divas reizes mēnesī ieteicams veikt pilnvērtīgu plīts tīrīšanu, lai atgūtu tās spodrumu un neļautu traipiem iesēsties.
Pirms tīrīšanas pārliecinies, ka plīts virsma ir pilnībā atdzisusi un izslēgta. Ja tā ir elektriskā plīts, atvienojiet to no elektrotīkla. Ja gāzes plīts – aizgrieziet gāzes padevi.
Izvairieties no abrazīviem līdzekļiem, metāla švammēm, balinātājiem un amonjaka. Jums vajadzēs:
mikrošķiedras lupatiņu;
balto etiķi;
ūdeni;
smidzināmo pudeli;
dzeramo sodu, ja ir noturīgi traipi;
trauku mazgāšanas līdzekli;
vecu zobu birsti, grūti aizsniedzamām vietām.
Stikla un keramikas plītis
Šī metode piemērota stikla, keramikas un arī indukcijas plītīm. Sajauciet vienādās daļās etiķi un ūdeni, izsmidziniet uz virsmas un atstājiet iedarboties 10 līdz 15 minūtes. Pēc tam noslaukiet ar mikrošķiedras lupatiņu. Ja ir noturīgi traipi, uzkaisiet nedaudz sodas un viegli notīriet.
Gāzes plītis
Gāzes plītīm nepieciešama rūpīgāka kopšana.
Režģus un degļu vāciņus iemērciet karstā ūdenī ar etiķi un nelielu trauku mazgāšanas līdzekļa daudzumu. Pašu virsmu apstrādājiet ar etiķa un ūdens šķīdumu. Grūti aizsniedzamās vietās taukus ērti iztīrīt ar vecu zobu birsti.
Pēc tīrīšanas vienmēr noslaukiet plīts virsmu sausu. Tas novērsīs ūdens nosēdumu veidošanos un palīdzēs saglabāt spīdumu ilgāk. Regulāra, saudzīga kopšana ir galvenais noslēpums, lai plīts virsma izskatītos kā jauna, bez liekas piepūles un agresīvas ķīmijas.
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.