VIDEO. Latviešu puisis Zigmunds kopā ar māti nolēmuši pārcelties uz Baltkrieviju un iegādāties tur īpašumu: "Meklēs labāku dzīvi"







Mūziķis Lauris Reiniks piefiksējis kādu publiski pieejamu video no Baltkrievijas, kurā redzama īsa intervija ar puisi no Latvijas – Zigmundu Ziedoni. Video saturs pārsteidz.

Lauris īsi ieskicē saturu: “Mjā. Mums viens talantīgs video grafiķis slēpjas kaut kur Baltkrievijas mežos, lai nepaņemtu armijā, bet jaunietis Zigmunds Ziedonis ar mammu un zaķīti pie somas tur meklēs labāku dzīvi. Nenobrīnīties.”

Uz video ir teksts krievu valodā, kas norāda, ka uz Baltkrieviju esot atbraukuši draugi no Latvijas, lai iegādātos tur nekustamo īpašumu.

Video sākumā puisis stādās priekšā, nosaucot savus abus vārdus – Zigmunds Ziedonis. Uzvārdu atklāt viņš nevēlas.

Intervētājs jaunietim ieradies pretī uz dzelzceļa staciju, lai nogātātu līdz vietai, kur jaunietis kopā ar savu mammu nolēmuši palikt. Mamma tā gribot.

Video filmētājs komentē: “Kā mēs zinām, Latvija bija Padomju Savienībā.”

Zigmunds Ziedonis piebilst: “Bija un palika.”

Puisis Baltkrievijā esot pirmo reizi. Viņš pirmo reizi redzot tik daudz policistu ar ieročiem, kuri, kā norāda vdeo filmētājs, tur visus sargājot.

Turpinājumā redzams, kā jaunietis kopā ar mammu jau atrodas automašīnā. Tur runātāja ir arī mamma: “Es vēl neesmu uzzinājusi visas jūsu likumdošanas nianses.”

Latvijā esot pieejams maz informācijas, tai tiekot liegta pieeja. Piemēram, informāciju par Baltkriievijas skolām no Latvijas neesot bijis saņemt. Esot redzams, ka skolas ir, bet vairāk informācijas neesot. Ierodoties Baltkrievijā, visa informācija esot pieejama, kontakttālruņus esot viegli atrast. No Latvijas to izdarīt esot neiespējami.”

“Lūk, redziet, Latvijā ir ļoti maz informācijas par Baltkrieviju.”

