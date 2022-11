Nesen man tika piekarināta Trampa “fanes” birka. Tikai tāpēc, ka biju atļāvusies publiski apspriest nevis viņa frizūru, kaklasaiti un bieži vien muļķīgo izrunāšanos, bet novērtēt prezidentūras laikā paveikto.

Lai nebūtu pārpratumu: nekad neesmu bijusi Trampa “fane”, drīzāk otrādi. Taču domāju, ka ir svarīgi zināt ne tikai viņa kļūdas un līdz nejēdzībai sakāpināto personiskā lieliskuma izjūtu, bet arī to, ka Tramps atcēla Obamas noteikto veto ieroču piegādei un sāka letālo ieroču piegādi Ukrainai. Viņa prezidentūras laikā notika kopīgas amerikāņu un ukraiņu militārās mācības, kuru ietvarā ASV iznīcinātāji patrulēja gar Krievijas robežu Sumu apgabalā. Rezultātā laikā no 2017. līdz 2021. gadam konflikti Krievijas okupētajos Ukrainas reģionos mazinājās un brīžiem pat pilnībā apsīka. Tie atsākās pēc 2021. gada 21. janvāra, kad Tramps pameta Balto namu.

Kāpēc tas ir tik svarīgi? Karš Ukrainā ir apliecinājis, cik bīstami ir atrasties ilūziju un mītu varā. Kāds vieds vīrs nesen teica, ka gudri cilvēki par Trampu spriež pēc viņa darbiem un to rezultātiem, bet pārējie – pēc viņa bieži vien visai dīvainajiem izteikumiem. Manuprāt vienkārši nav pareizi, ka Latvijas sabiedriskie mediji četrus gadus ir pūlējušies, kā mācēdami, lai Latvijas sabiedrība piederētu pie tiem citiem.

Tagad Trampa laiks ir beidzies. Un kaut arī viņš (tāpat kā Baidens) ir apliecinājis gatavību startēt nākamajās prezidenta vēlēšanās, ceru, ka 2024. gadā republikāņus tajās pārstāvēs pašreizējais Floridas gubernators Rons Desantiss. Bet līdz tam vēl jānodzīvo. Patlaban svarīgi ir saprast, kas īsti notiek Ukrainā un ko tas nozīmē mums.

Kas notiek?

Virkne Ukrainā populāru viedokļu līderu turpina solīt, ka lendlīzes likums rīt parīt sāks darboties, daži pat apgalvo, ka tas jau darbojoties.

Tāpēc bijušais Katona institūta vecākais pētnieks, tagad Vašingtonas Drošības politikas centra vecākais pētnieks Andrejs Illarionovs 21. novembrī ir publicējis pētījumu “Lendlīze nedarbojas. Ukrainu mēģina pārliecināt par pretējo. Kādēļ?”, kur ar konkrētiem faktiem atspēko publiskajā telpā izskanējušās nepatiesības.

Pētījumā ir arī šāda zīmīga rindkopa: “Salīdzinājumam var minēt aplēses par ASV militārajām piegādēm Afganistānas armijai (neskaitot ASV militārpersonu izdevumus no 2001. līdz 2021. gadam Afganistānas kampaņas laikā): visa ASV militārā palīdzība Afganistānas armijai – 88 miljardi dolāru; ieroči, kas nodoti Afganistānas armijai – 18,6 miljardi dolāru; ieroči, ko ASV atstāja Afganistānā 2021. gada 30. augustā – 7,12 miljardi dolāru. Pašreizējā militārā palīdzība Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir aptuveni septiņas reizes mazāka nekā Afganistānas armijai sniegtā palīdzība, bet ieroču piegāde ir aptuveni trīs reizes mazāka. Turklāt jāņem vērā karadarbības rakstura, mēroga un intensitātes atšķirības abu šo karu gaitā.”

Lendlīzes un ieroču piegādes jautājumus detalizēti un kompetenti komentē arī Gerijs Tabahs, atvaļināts ASV jūras spēku pirmās pakāpes kapteinis, bijušais NATO virsnieks, sarunā ar ukraiņu izcelsmes amerikāņu uzņēmēju, analītiskās platformas “Protect Ukraine Now” dibinātāju Sergeju Ļubarski. Secinājums: patlaban ASV dod Ukrainai minimālu ieroču daudzumu, kas ļauj noturēties pašreizējās pozīcijās, taču

Diemžēl arī artilērijas piegādes pēdējā laikā ir samazinājušās: līdz 4. oktobrim tika piegādāti caurmērā 5000 lādiņu dienā, kopš 4. oktobra – ap 2000. Salīdzinājumam: Krievija dienā izlieto ap 15 000 lādiņu, bet kara darbības aktīvā periodā pat ap 60 000.

Precīzas ziņas par to, kāda kopš kara sākuma ir visu valstu sniegtā militārā palīdzība Ukrainai, atrodamas “Protect Ukraine Now” mājaslapā. Pēdējās divās nedēļās ASV ir piegādājušas Ukrainai četras tuvā darbības rādiusa pretgaisa aizsardzības sistēmas “Avenger” un simt augstas mobilitātes daudzfunkcionālus riteņu transportlīdzekļus, sarunvalodā sauktus par “humvī”, Spānija ir piešķīrusi divas pretgaisa aizsardzības sistēmas un Horvātija četrpadsmit helikopterus MI-18. Tas arī viss.

Jautāts, kāpēc “Protect Ukraine Now” analītiķi nesniedz piegāžu pārskatus biežāk, Sergejs Ļubarskis ir lakonisks: biežāk nav ko ziņot.

Par to, ka Ukrainai nepietiek ieroču, nu ir sācis runāt arī Ukrainas prezidenta padomnieks, militārais komentētājs Oleksijs Arestovičs: “Mums vajag vairāk ieroču un militārās tehnikas, lai nodrošinātu taisnīgumu.”

Negaidīts pavērsiens

Uz šā fona vēl kāda svarīga ziņa. Kopš novembra publiskajā telpā arvien biežāk izskan pamudinājums Ukrainai sēsties pie pārrunu galda ar Krieviju.

Lūk, tikai daži virsraksti lielākajos medijos: “ASV neoficiāli lūdz Ukrainu parādīt, ka tā ir gatava sarunām ar Krieviju” (“Washington Post”, 5. novembris); “Baidena amatpersonas lūdz Zelenski izrādīt gatavību sarunām ar Putinu” (“The Telegraph”, 6. novembris); “Augsta Baltā nama amatpersona iesaistīta neizpaužamās sarunās ar augstākajiem Putina palīgiem” (“The Wall Street Journal”, 7. novembris); “Turcija cenšas panākt Ukrainas miera sarunas, neskatoties uz Rietumu rīcību, sacīja Erdogans” (“Reuters”, 12. novembris); “Kamēr Ukraina atgūst Hersonu, ASV meklē diplomātiskus risinājumus, pirms ziema apturēs militārās aktivitātes” (“The Wall Street Journal”, 13. novembris); “ASV cenšas nomierināt Ukrainu pēc ģenerāļa Milleja komentāriem par sarunām” (“Politico”, 14. novembris); “ASV mudina Kijivu apsvērt reālistiskas prioritātes sarunām ar Krieviju” (“Al Mayadeen”, 14. novembris); “CIP direktors tiekas ar Krievijas kolēģi, kamēr ASV noliedz slepenas miera sarunas” (“The Guardian”, 16. novembris).

Un visbeidzot Ians Bremmers, amerikāņu politologs, kam cieši sakari Baltajā namā, 16. novembrī tviterī ir ierakstījis: “ASV valdība tagad skaļi pasaka to, par ko visi savā starpā ir runājuši jau vairākus mēnešus. Krievijas karaspēka pilnīga izvešana no Ukrainas teritorijas (lasi: īpaši Krimas) ir ārkārtīgi maz ticama. Patlaban sarunas ir labākais risinājums.”

us govt now saying out loud what everyone has been saying privately for months:

complete removal of russian troops from ukraine territory (read particularly: crimea) is extremely unlikely.

at some point negotiations are best option.

— ian bremmer (@ianbremmer) November 16, 2022