Tagad Niks Endziņš esot izveidojis tādu kā totalizatoru servisu, piedāvājot no viņa iegādāties samērā drošas spēļu iznākumu prognozes. Foto no N. Endziņa “Facebook” profila

Viltus ziņu “tēvam” Endziņam jauns “bizness”: precizitāte 95%, bet nauda jāpārskaita uz sievas kontu Ieteikt







Ritvars Raits, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Otrajā jūlijā likumīgā spēkā stājās Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneses Ināras Janēvičas spriedums, ar kuru trīs jaunieši tika atzīti par vainīgiem huligānismā jeb viltus ziņu izgatavošanā un publicēšanā kā interneta vietnēs, tā arī sociālajos tīklos, apzināti maldinot lasītājus.

Viens no trim notiesātajiem ir bēdīgi slavenais par Latvijas viltus ziņu tēvu dēvētais Niks Endziņš, savulaik zināms arī kā reperis Neids, kurš par šo nodarījumu sodīts ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz trim mēnešiem.

Ņemot vērā, ka vismaz viens no trim notiesātajiem noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas laikā vēl bija nepilngadīgs, šis tiesas process tika skatīts slēgtās sēdēs. Kriminālprocesa likums nosaka, ka arī slēgtā tiesas sēdē iztiesātas krimināllietas nolēmuma rezolutīvā daļa jāpasludina publiski, diemžēl tiesnese Janēviča ir citās domās, tādēļ šīs publikācijas autoram atsūtīja anonimizētu sprieduma izrakstu. Šā iemesla dēļ to, kurš no trim notiesātajiem ir Endziņš un kādu sodu viņš saņēma, nācās gandrīz vai minēt…

Viltus ziņu “fabrika” kā brutāls biznesa plāns

Kriminālprocesu, kurā Endziņš un vēl divas personas nu jau notiesātas, 2018. gada jūlijā uzsāka Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 3. nodaļa, kas tiek dēvēta arī par Kibernoziegumu apkarošanas nodaļu. Process tika sākts pēc tam, kad vairāki uzņēmēji un valsts iestāžu pārstāvji vērsās Valsts policijā ar iesniegumiem par to, ka interneta vidē tiek izplatītas ar drošības apdraudējumu saistītas ziņas, kas izraisījušas sabiedrisko rezonansi un neizpratni par likumību.

Ziņas bija par dažādu veidu traģēdijām, ceļu satiksmes negadījumiem un nelaimes gadījumiem, ieskaitot lielveikala sabrukšanu, lidmašīnas katastrofu, autobusa avāriju ar daudziem bojāgājušajiem u. tml.

Nebija šaubu, ka šīs ziņas apzināti tikušas veidotas kā nepatiesas, bet to mērķis bija piesaistīt pēc iespējas lielāku apmeklētāju auditoriju. Izplatoties šādām ziņām, tika rupji traucēts sabiedriskais miers un darbība vairākos uzņēmumos un valsts iestādēs, kas atbild par rīcību neatliekamos gadījumos.

Izmeklēšanas laikā secināts, ka kopumā internetā bija atrodamas vismaz septiņas analoģiska satura interneta vietnes (“tv-play.lv”, “neticams.net”, “redzams.lv”, “redzams.net”, “kasjauns.net”, “parvisu.net” un “atklats.com”), kuras uzturēja vairākas personas. Noziedzīgais grupējums ar savām viltus ziņām dalījās arī sociālajos tīklos, tādējādi apzināti maldinot to lietotājus un pievilinot viņus apmeklēt šīs viltus ziņu lapas.

Kā izrādījās, tas bija tikai brutāls un neētisks biznesa plāns ar mērķi piesaistīt savām interneta vietnēm pēc iespējas vairāk lasītāju, lai par to saņemtu atlīdzību no reklāmas uzņēmumiem, kas labprāt izmantoja šīs viltus ziņu vietnes.

Endziņš savu sodu jau izcietis

2018. gada 21. augustā Kibernoziegumu apkarošanas nodaļas darbinieki aizturēja redzamāko viltus ziņu izplatītāju Niku Endziņu, kuram tiesa kā drošības līdzekli piemēroja apcietinājumu. Toreiz izskanēja informācija, ka vienam viņa līdzdalībniekam piemērots ar brīvības atņemšanu nesaistīts drošības līdzeklis, jo puisis tolaik vēl bija nepilngadīgs. Kā liecināja portālā “manas.tiesas.lv” publicētā informācija, šajā krimināllietā apsūdzētā statusā bija trīs personas – kopā ar Niku Endziņu vēl arī Artūrs Vasiļjevs un Ilvars Grundmanis.

Interesanti ir tas, ka Endziņš tika apsūdzēts un arī notiesāts par noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 231. panta pirmajā daļā, bet Vasiļjevs un Grundmanis – par nodarījumiem, kas paredzēti tā paša panta otrajā daļā. Tas nozīmē, ka Endziņš varētu būt darbojies vienatnē, bet divi pārējie jaunieši – personu grupā.

Šī krimināllieta tika skatīta teju divus gadus, bet savu spriedumu tiesnese paziņoja 2021. gada 21. jūnijā. Interesanti, ka tieši mēnesi pirms sprieduma paziņošanas Niks Endziņš vēl publiski pauda, ka savu vainu neatzīst un viņa advokāts panākšot attaisnojošu spriedumu. Kā liecina anonimizētais spriedums, kā Endziņš, tā arī A. Vasiļjevs un I. Grundmanis savu vainu atzinuši pilnībā un ar prokurori Daci Lapin­sku, kura šajā krimināllietā bija valsts apsūdzības uzturētāja, vienojās par sodu.

Niks Endziņš tika sodīts ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz trim mēnešiem. Uz cietumu gan viņam šoreiz nebija jādodas, jo soda izciešanas termiņā tika ieskaitīta viņa atrašanās aizturēšanā un apcietinājumā no 2018. gada 21. augusta līdz 20. novembrim, kas ir tieši trīs mēneši.

Vasiļjevs un Grundmanis sodīti ar piespiedu darbu. Vienam no viņiem, iespējams – Vasiļjevam, sabiedrības labā būs jānostrādā 110 stundas, bet otram, iespējams – Grundmanim, 140 stundas. Tiesa arī lēmusi vienu no notiesātajiem, kurš varētu būt Vasiļjevs, atbrīvot no procesuālo izdevumu piedziņas valsts labā. Atkal nākas minēt, bet varētu būt, ka procesuālie izdevumi radās par valsts norīkota advokāta pakalpojumiem, kas nepilngadīgam apsūdzētajam nodrošināms obligāti.

Citā krimināllietā spriedums pārsūdzēts

Kā zināms, šī nebija vienīgā lieta, kurā Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā vietu uz apsūdzēto sola nācās ieņemt Nikam Endziņam. Šī gada 26. aprīlī tiesnese Janēviča paziņoja saīsināto spriedumu krimināllietā, kurā viņš apsūdzēts par darbībām, kas vērstas uz nacionālā naida vai nesaticības izraisīšanu un huligānismu, piespriežot Endziņam septiņus mēnešus cietumā.

Šajā krimināllietā Niks Endziņš savu vainu atzīst tikai daļēji, jo 2020. gada 30. janvārī paša uzņemtajā un publicētajā video, kurā viņš paziņoja, ka visus ķīniešus vajagot likvidēt, esot pārteicies, bet par to, ka Latvijā jau esot pirmais ar vīrusu Covid-19 inficētais cilvēks, ziņojis tāpēc, ka viņam šo informāciju sniegusi sievasmāte Sandra, kura tolaik strādāja Latvijas Infektoloģijas centrā.

Šajā lietā spriedums nav stājies spēkā, jo tajā iesniegtas divas apelācijas sūdzības, ko tiesa pieņēmusi. Tagad lieta tiks skatīta Rīgas apgabaltiesā, to darīs tiesas sastāvs tiesneses Irīnas Jansones vadībā, pirmā sēde paredzēta 20. septembrī.

Arī par šo krimināllietu un spriedumu tajā Niks Endziņš jau izteicies publiski. Jaunieša galvenais arguments joprojām ir tas pats – par Latvijā pirmo ar koronavīrusu saslimušo personu viņu informējusi sievasmāte Sandra.

Taisnības labad jāsaka, ka sievasmāte, kura liecināja pirmās instances tiesā, lai arī tiešām strādājusi Infektoloģijas centrā, tur bija tikai līdzestības kabineta koordinatore, turklāt viņai nemaz nav mediķa izglītības.

No sievietes liecībām izrietēja, ka faktu par pirmo inficēto viņa pati bija izdomājusi un paziņojusi znotam, lai tas “brīdinātu” visus Latvijas iedzīvotājus.

Savukārt Endziņš savā videouzrunā klāt piepinis dažādas detaļas, kuras sievasmāte viņam nemaz nebija teikusi. Patiesībā pastāv iespēja, ka arī Sandra varētu tikt saukta pie kriminālatbildības par viltus ziņu radīšanu un izplatīšanu…

Endziņš atradis jaunu “biznesa nišu”?

Ar ko šobrīd nodarbojas Niks Endziņš? Kā liecina viņa ieraksti sociālajos tīklos, puisis mēģina radīt iespaidu, ka atradis savu “biznesa nišu”, pēkšņi kļuvis turīgs un būšot īsts “veiksmes stāsts”. Iepriekš viņš diez vai tāds bija, jo pirms gada, kad tiesa nolēma atbrīvot puisi no apcietinājuma pret samērā nelielu drošības naudu (5000 eiro), vajadzīgo summu esot saskrabinājusi tā pati sievasmāte Sandra.

Tagad Endziņš publicē video un bildes, kurās redzams vizināmies ar lidmašīnu un braucam ar ūdensmotociklu, bet īpaši puisis lepojas ar baltas krāsas automašīnu “Lexus”, kuru esot iegādājies īpašumā.

Kāds tieši ir repera Nei­da jaunais bizness, viņš pats nesteidz atklāt, bet no viņa sekotāju komentāriem var nojaust, ka tas ir saistīts ar sporta totalizatoriem. Neesot tā, ka Endziņš pats tos spēlētu, drīzāk puisis izveidojis tādu kā totalizatoru servisu, piedāvājot no viņa iegādāties samērā drošas spēļu iznākumu prognozes.

Serviss garantējot pat neiedomājami lielu savu prognožu precizitāti – 95%. Visu šo pasākumu kopumā un sevišķi tā likumību apšaubāmu gan padara fakts, ka samaksa par pareizajām prognozēm esot jāpārskaita uz Nika Endziņa sievas bankas kontu…