Karaliene Elizabete II
Foto: AP/ SCANPIX/ LETA

"Viņa to ēda teju vai katru dienu!" Bijušais karaļnama šefpavārs atklāj karalienes Elizabetes II iecienītāko pusdienu maltīti

Pievieno LA.LV
LA.LV
19:19, 24. aprīlis 2026
Kokteilis Apbrīno

Lai gan daudziem varētu šķist, ka karaliskā ģimene ikdienā bauda sarežģīti pagatavojamus un izsmalcinātus ēdienus, realitāte esot daudz citādāka. Bijušais Lielbritānijas karalienes Elizabetes II šefpavārs atklājis, ka viņas iecienītākās pusdienas bija pārsteidzoši pieticīgas un sastāvēja tikai no dažām sastāvdaļām.

Kā vēsta “Mirror”, bijušais britu karaļnama šefpavārs Darens Makgreidijs, kurš gadiem ilgi gatavoja ēdienu karaliskajai ģimenei, stāsta, ka karaliene bieži izvēlējusies vieglu un uzturvielām bagātu maltīti. Kamēr daudzi briti priekšroku dod sātīgiem ēdieniem ar augstu ogļhidrātu saturu, piemēram, pastai, Elizabete II izvēlējās daudz vienkāršāku pieeju.

Viņas iecienītās pusdienas bieži vien sastāvēja no ceptas plekstes, kas tika pasniegta kopā ar viegli sautētiem spinātiem vai kabačiem. Šis ēdiens bija ne tikai vienkāršs, bet arī veselīgs un sabalansēts.

“Karaliene nekad nebija gardēde. Viņa vienmēr ēda, lai dzīvotu, nevis dzīvoja, lai ēstu,” stāsta Makgredijs.

Viņš arī atklāj, ka karalienes ēšanas paradumi bija teju vai nemainīgi. Viņa bieži izvēlējās vienus un tos pašus ēdienus, dodot priekšroku pārbaudītām vērtībām, nevis eksperimentiem.

“Lielākoties viņa pieturējās pie tiem pašiem ēdieniem nedēļu no nedēļas,” atklāj britu karaļnama bijušais pavārs.

Atšķirībā no karalienes, princis Filips esot bijis īsts gardēdis, kuram patika izmēģināt jaunus ēdienus un sastāvdaļas. Savukārt Elizabete II jaunu ēdienu vispirms rūpīgi izpētīja, pirms nolēma to nogaršot.

Šefpavārs atceras, ka viņas ēdienkartē reizēm parādījās arī steiks ar sēņu mērci uz viskija bāzes, dažkārt pasniegts kopā ar brieža gaļu. Tomēr vienkāršā plekstes un dārzeņu kombinācija palika nemainīga izvēle.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.