Tikai divi protokola vārdi – Čārlzs vēl nezināja, ka karaliene mirusi, bet saprata jau, kas noticis. Kas šie bija par vārdiem? 0
Šodien, kad pasaule atzīmē karalienes Elizabetes II 100. dzimšanas dienu, uzmanības lokā atkal nonākuši dramatiskie 2022. gada septembra notikumi. Kamēr briti piemin monarhes rekordilgo valdīšanu, karaliskās ģimenes biogrāfi atklāj arvien smeldzīgākas detaļas par precīzu brīdi, kad karalis Čārlzs III uzzināja par savas mātes aiziešanu mūžībā.
Tajā liktenīgajā rītā Balmorālas pilī valdīja smags klusums. Čārlzs un viņa māsa, princese Anna, bija pavadījuši nakti, pārmaiņus nomodā sēžot pie mātes gultas. Kad kļuva skaidrs, ka Elizabete II ir ieslīgusi bezsamaņā un viņas laiks šajā pasaulē mērāms vairs tikai stundās, Čārlzam bija nepieciešams mirklis vienatnes. Viņš devās uz Birkhallas dārziem – vietu, kur vienmēr meklējis mierinājumu dabā un klusumā, tā vēstīts vietnes Express rakstā.
Tieši tur, starp kokiem un skotu ainavas skarbumu, viņa kabatā atskanēja telefona zvans. Tas nebija nedz ziņojums no ārstiem, nedz garš paskaidrojums. Kā norāda karaliskā eksperte Dženija Bonda, viss kļuva skaidrs tajā sekundes daļā, kad viņš pacēla klausuli.
Galminieks otrā pusē neuzrunāja viņu par Velsas princi. Viņš izrunāja divus vārdus, kuriem Čārlzs bija gatavojies visu savu dzīvi, bet kurus nekad nebija gribējis dzirdēt: “Jūsu Majestāte”. Ar šo vienu frāzi protokols apsteidza ziņas – Čārlzs saprata, ka māte ir mirusi un viņš tikko ir kļuvis par Lielbritānijas karali.
Par godu Elizabetes II simtgadei publiskotajos arhīva materiālos un karaļa uzrunā jūtams dziļš personisks aizkustinājums. Čārlzs savu māti dēvē par “vaduguni”, atzīstot, ka joprojām ir viņai parādā “visdziļāko parādu, kādu jebkura ģimene var būt parādā”.
Lai gan oficiālais bēru monologs 2022. gadā aizkustināja miljonus, šodienas atklāsmes par vientuļo pastaigu dārzā un īso telefona zvanu parāda cilvēcisko pusi tronim – stāstu par dēlu, kurš mēģināja iedzert malku svaiga gaisa, pirms uz viņa pleciem uzgūlās visas impērijas smagums.