Uz Vanšu tilta notikusi trīs automašīnu sadursme
Uz Vanšu tilta piektdienas pēcpusdienā notika trīs automašīnu sadursme, novēroja aģentūra LETA.
Avārija notika virzienā no centra uz Pārdaugavu tilta labajā pusē. Notikuma vietā bija redzama viena Valsts policijas ekipāža un automašīnu evakuators.
Kā novēroja aģentūra LETA, citas automašīnas un sabiedriskais transports avārijas vietu apbraucs bez problēmām un būtiski lielāki sastrēgumi neveidojās.
Valsts policijā aģentūrai LETA apliecināja, ka negadījumā cietušo nav.