Nauda, mīlestība un miers: kāpēc daudzi aprīlī sāk turēt mājās baziliku
Kopš seniem laikiem augiem tiek piedēvēta īpaša enerģija, kas var ietekmēt cilvēka dzīvi. Baziliks tautas kultūrā tiek uzskatīts par vienu no spēcīgākajiem simboliem, tas saistīts ar mīlestību, labklājību un mājas aizsardzību. Īpaša nozīme tam tiek piedēvēta aprīlī – dabas atmodas un jauna dzīves cikla sākumā.
Tiek uzskatīts, ka šajā periodā augu simboliskā “enerģija” ir visizteiktākā, un līdz ar to pastiprinās arī to ietekme uz emocionālo noskaņojumu un labsajūtu.
Kāpēc aprīlis tiek uzskatīts par īpašu laiku
Tautas tradīcijās aprīlis simbolizē auglību, izaugsmi un iekšēju atjaunošanos. Daba mostas, un līdz ar to arī cilvēki biežāk domā par pārmaiņām savā dzīvē.
Šajā kontekstā baziliks tiek uzskatīts par augu, kas īpaši labi “iederas” jaunam sākumam gan attiecībās, gan ikdienas paradumos.