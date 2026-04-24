"Atbilde būs skarba!" Maskava nāk klajā ar brīdinājumu Eiropas Savienībai
Krievija asi reaģējusi uz Eiropas Savienības (ES) apstiprināto 20. sankciju paketi, brīdinot, ka tā var destabilizēt enerģijas tirgus un ietekmēt pārtikas pieejamību visā pasaulē.
Kā ziņo ārzemju mediji, Krievija piektdien paziņoja, ka jaunais sankciju vilnis ietekmēs arī Eiropas Savienību, īpaši jaunattīstības valstis. Vienlaikus Maskava solījusi atbildēt ar pretpasākumiem, kas tiks īstenoti atbilstoši tās interesēm.
Jaunā sankciju pakete paredz papildu ierobežojumus finanšu pakalpojumiem, tirdzniecībai un enerģētikai. Tie attiecas arī uz naftas un sašķidrinātās dabasgāzes transportēšanu, kā arī ar to saistītajiem jūras pakalpojumiem. Papildus tam ieviesti jauni importa un eksporta ierobežojumi dažādiem produktiem, tostarp mēslojumam, kas ir būtisks lauksaimniecībā.
Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova norādīja, ka šie lēmumi pieņemti laikā, kad pasaule jau saskaras ar nopietniem izaicinājumiem. “Tas viss notiek globālās enerģētikas krīzes un resursu trūkuma apstākļos, kas jūtams lielākajā daļā pasaules reģionu,” viņa sacīja.
Viņa arī kritizēja Briseles rīcību, uzsverot, ka tā var radīt pretēju efektu. “Mēģinot vēl vairāk destabilizēt enerģijas tirgus, Brisele nodara kaitējumu gan sev, gan attīstības valstīm, kuras vairs nevar atļauties mākslīgi sadārdzinātu enerģiju,” piebilda Zaharova.
Zaharova turpināja, ka jaunās sankcijas, ko ES noteikusi Krievijai, apdraud arī pārtikas nodrošinājumu, jo tās ietver ierobežojumus mēslošanas līdzekļu tirdzniecībai: “Tās pašas valstis, kas aizstāvēja pārtikas nodrošinājumu, veic pasākumus, lai grautu globālo pārtikas nodrošinājumu.”
sacīja Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāve, norādot, ka Krievija stingri nosoda jebkādus vienpusējus piespiedu pasākumus un uzskata tos par nelikumīgiem.
Jau iepriekš vēstījām, ka jaunajā Eiropas Savienības (ES) sankciju kārtā pret Krieviju paplašinātas iespējas bloka operatoriem utilizēt Krievijas “ēnu flotes” kuģus.
ES ceturtdien apstiprināja 20. sankciju kārtu pret Krieviju. Tās fokusā ir jauni ierobežojumi Krievijas enerģētikas, militāri industriālajam un finanšu sektoram, kā arī vēršanās pret sankciju apiešanu caur trešo valstu finanšu institūcijām un uzņēmumiem.
Jaunajā pakotnē sankcijām pakļauti vēl 46 Krievijas “ēnu flotes” kuģi. Patlaban ES sankcijām kopumā pakļauto “ēnu flotes” kuģu skaits sasniedz 633. Tāpat noteikts aizliegums iesaistīties jebkādos darījumos ar noteiktām Krievijas ostām un trešo valstu infrastruktūras ostu objektiem, kuras ir iesaistītas sankciju apiešanā. ES personām ir aizliegts apkalpot Krievijas ledlaužus.
ES personām no piektdienas, 25. aprīļa, būs aizliegts apkalpot Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes tankkuģus, bet no nākamā gada 1. janvāra – trešo valstu tankkuģus. Jaunajā pakotnē ir paplašināts sašķidrinātās dabasgāzes termināļu izmantošanas liegums Krievijas uzņēmumiem.