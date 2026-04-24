Krievijas armijas karavīri.
Foto: REUTERS/SCANPIX

"Mums viņu kājas vēl ir vajadzīgas," pārtverta Krievijas komandieru telefonsaruna izgaismo satraucošas detaļas par notiekošo frontē

Pievieno LA.LV
LA.LV
17:20, 24. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas militārās izlūkošanas dienests (HUR) publiskojis pārtvertu telefonsarunu, kas, kā ziņo izdevums “Kyiv Post”, atklāj satraucošas detaļas par to, kā Krievijas komandieri izturas pret ārvalstu kaujiniekiem. Ierakstā dzirdams, kā jaunpienākušie ārvalstu kaujinieki tiek piespiesti piedalīties augsta riska uzbrukuma operācijās, pat ja paši to nevēlas.

Saskaņā ar HUR informāciju sarunā Krievijas komandieri apspriež, kā rīkoties ar ārvalstu karavīriem, kuri izrāda nevēlēšanos pildīt uzticētos uzdevumus. Vienā no fragmentiem dzirdams, ka kāds komandieris dod norādījumus savam padotajam: “Silva, tu esi tas, kas man vajadzīgs. Skaties, rīt pie tevis atvedīs ārzemju speciālistus. Viņi ir kā ir gatavi pildīt uzdevumus, bet īsti negrib. Vai tu spēsi viņus piespiest?”

Atbilde liecina, ka šāda prakse tiek uzskatīta par ierastu.

“Nu kā, protams, ka varam, pie velna. Ja viņi ir parakstījuši līgumu, protams. Es viņiem pateikšu, nu nezinu, sitīšu viņus, nezinu. Es… es pat nesaprotu, kā tieši,” atbild sarunas biedrs.

Citā sarunas daļā runātājs, šķiet, piedāvā metodes, kā panākt noteikumu ievērošanu.

“Vari viņus sist kārtīgi, bet ne pa kājām, mums viņu kājas vēl ir vajadzīgas. Bet jā, vari. Mums nāksies viņus piespiest iet, citādi nāksies iet mums pašiem. Un mums to nemaz negribas, pie velna, tāpēc vienalga nāksies viņus piespiest.”

Ukrainas izlūkdienests norāda, ka šis gadījums var būt daļa no plašākas tendences, kurā fiziska vardarbība un iebiedēšana tiek izmantota, lai piespiestu karavīrus piedalīties kaujas uzdevumos. Tas attiecas arī uz ārvalstu pilsoņiem, kuri pievienojušies Krievijas spēkiem.

Kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma Krievija aktīvi meklē papildspēkus arī ārvalstīs. Tiek piesaistīti cilvēki no Āfrikas, Āzijas un Tuvajiem Austrumiem, bieži vien vilinot ar finansiāliem piedāvājumiem vai solījumiem par pilsonību.

HUR aicina ārvalstu pilsoņus nebraukt uz Krieviju militārā dienesta vai darba nolūkos, bet tos, kuri jau atrodas tur, mudina izmantot oficiālos kanālus, piemēram, iniciatīvu “Es gribu dzīvot”, lai padotos.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.