"Man ir ko teikt…" Jelinskas ēra Nurmuižā beigusies, retrītus turpmāk vadīs visiem labi zināma sieviete
Visiem labi zināms, ka Nurmuižas pils īpašnieka, miljonāra Oļega Fiļa bijusī dzīvesbiedre Kristīne Jelinska gadiem ilgi rosījās pilī, rīkojot dažādus pasākumus. Īpaši lielu popularitāti iemantoja viņas organizētie retrīti, kas piesaistīja daudzu sieviešu uzmanību.
Taču pēc abu šķiršanās šis posms ir noslēdzies. Kā vēsta žurnāls “Privātā Dzīve”, Nurmuižā gaidāmas pārmaiņas – retrīti turpināsies, taču jau citā veidolā.
Izrādās, ka turpmāk tos rīkos sabiedrībā labi zināmā veselīga dzīvesveida popularizētāja, rakstniece un uzņēmēja Elita Drāke.
“Parasti šajā laikā man bijušas sulu kūres, kuras organizēju mazākos viesu namos, taču šoreiz šķita, ka vajadzīgs kas lielāks. Man ir ko teikt, un šajā vietā ir karaliska sajūta,” saka Drāke.
Viņa atzīst, ka pirms lēmuma pieņemšanas pati devusies uz Nurmuižu, lai pārliecinātos par vietas piemērotību.
Vienlaikus viņa norāda, ka līdz šim nav bijusi informēta par iepriekš notikušajiem retrītiem.
“Dievs mans liecinieks, es nezināju, ka šajā vietā Kristīnei Jelinskai bijuši retrīti. Tā ir kārtējā sagadīšanās manā dzīvē. Es patiešām neko par tiem nebiju dzirdējusi,” viņa piebilst.
