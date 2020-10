Foto: Paula Čurkste/LETA

Viņķele: "Nekāda daudzināšana, ka Covid-19 nav īsts, nepalīdz!"





Aicinājumi sabotēt Covid-19 dēļ noteiktos ierobežojumus noved pie lielākas inficēšanās, uzskata veselības ministre Ilze Viņķele (AP).

Viņkele šodien pēc valdības ārkārtas sēdes pauda, ka, vērojot infekcijas pieaugumu Latvijā, tostarp saslimušo un mirušo skaitu, ir skaidrs, ka “nekāda daudzināšana, ka Covid-19 nav īsts, nepalīdz”.

“Aicinājumi sabotēt noteiktos ierobežojumus ved uz lielāku inficēto skaitu. Bezmērķīga izrādīšanās, aicinot cilvēkus ignorēt ierobežojumus, ved uz plašāku inficēšanos, vairāk saslimušajiem un lielākas iespējamības, ka būs jāievieš striktāki noteikumi inficēšanās ierobežošanai,” uzsvēra politiķe.

Viņa akcentēja, ka no katra viena ir atkarīgs, vai varam apturēt inficēšanos, piebilstot, ka ir pārliecināta, ka absolūtais sabiedrība vairākums ir cilvēki, kas vēlas, lai “šis viss iespējai drīz un ar iespējami mazām sekām beidzas”.

Vērtējot papildu noteiktos ierobežojumus, Viņķele pauda, ka “tas ir mazs upuris, lai ierobežotu infekciju”.

Komentējot Veselības ministrijas (VM) izplatīto ziņu par to, ka testu veikšanā vērojama “nepamatota ažiotāža”, Viņķele atzina, ka, iespējams, tas neesot bijis veiksmīgākais vārds, ko lietot publiskajā komunikācijā. Viņa arī pastāstīja, ka VM ir saņēmusi daudz ziņu no vecāku čatiem, cilvēku tērzētavām, kur tika pausts mudinājums veikt Covid-19 testus arī tad, ja nav slimības simptomu, jo no pirmdienas to varēs darīt ar ārsta nosūtījumu.

LETA jau ziņoja, ka turpmāk valsts apmaksātus Covid-19 testus varēs veikt tikai ar ārsta norīkojumu. Veselības ministrijas (VM) pārstāve Anna Strapcāne norādīja, ka jaunā kārtība stāsies spēkā no pirmdienas, 26.oktobra, bet jau no piektdienas plkst.13 ir atceltas iespējas brīvprātīgi pierakstīties uz Covid-19 testiem, jo “bez simptomiem esošo testēties gribētāju apmērs rada slogu testēšanas kapacitātei”.