Viņš smaka, nevarēja paspert soli, parunāt. Turpat uz slimnīcas kāpnēm!" Olga nosoda ārstu nolaidību

Viņš smaka, nevarēja paspert soli, parunāt. Turpat uz slimnīcas kāpnēm!” Olga nosoda ārstu nolaidību Ieteikt 6





Pēc sūdzībām par spēcīgām sāpēm un elpas trūkumu 40 gadus vecu vīrieti Neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķi nogādā Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā (PSKUS), kur viņam konstatē gastrītu (kuņģa iekaisumu), pēc kā drīzumā izraksta no slimnīcas.

Sāpēm kļūstot neciešamākām un elpai trūkstot aizvien vairāk, vīrieti atkārtoti nogādā PSKUS, kur aizvien uzstāda to pašu diagnozi un pacientu atkal palaiž mājās.

Izlaists no slimnīcas vienatnē, vīrietis turpat uz ārstniecības iestādes kāpnēm paliek kā iemīts – sāpju un elpas trūkuma dēļ nespējot pakustēties.

Ar trešo piegājienu pēc tuvinieces uzstājības vīrietim konstatē abpusējo plaušu pneimoniju ar pleirītu, un nu jau, kā atsaucoties uz dakteru klāstīto stāsta vīrieša māsa, sasirgušā veselības stāvoklis esot smags.

Tuviniece vaino dakterus nolaidībā, vairākkārtējās pārbaudēs nekonstatējot nopietnās veselības problēmas. Viņa uzskata, ka, palaižot brāli uz ielas šādā stāvoklī, tikusi apdraudēta viņa dzīvība.

Raidījuma “Bez Tabu” redakcijā vērsās rīdziniece Olga, kura ir ļoti satraukta par sava 40 gadus vecā brāļa veselību. Viņa stāstīja, ka oktobra sākumā brālis sūdzējies par spēcīgām sāpēm muguras lejas daļā vienā pusē un elpas trūkumu. Neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķi viņu nogādāja PSKUS.

“1. novembrī [Neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķi] viņu savāca. Sāpēja mugurpusē, labajā pusē, bija apgrūtināta elpošana. [Stradiņa slimnīcā] viņš atradās aptuveni 6 stundas, pēc kā izrakstīja, lai dodas mājās. Pārradās mājās, pagulēja sešas stundas, bet viss saasinājās,” stāsta vīrieša māsa Olga.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķi vīrieti atkārtoti nogādāja PSKUS, turpināja klāstīt māsa.

“Ievāca analīzes, veica izmeklējumus un pulksten 9.00 no rīta viņu izrakstīja. Diagnoze atkal tā pati – gastrīts. Viņš kā iznāca no slimnīcas, tā arī tur palika,” teic Olga.

Pēc kārtējās izrakstīšanas no slimnīcas nekur tālu netiek

Sieviete raidījumam stāstīja, ka par brāļa kārtējo izrakstīšanu no slimnīcas bez pavadoņa piesaistīšanas uzzinājusi no kāda līdzcilvēka, kurš, redzot, kādā stāvoklī ir vīrietis turpat pie ieejas slimnīcā, un nespējot palikt vienaldzīgs, sazinājies ar viņu telefoniski.

Sieviete atsteigusi palīdzēt brālim un ieraudzījusi ļoti nepatīkamu ainu, ko iemūžinājusi video.

Tajā redzams, ka brālis pēc izrakstīšanas no ārstniecības iestādes stāv kā iemīts zemē turpat uz iestādes kāpnēm. Nespējot pakustēties un balstoties pret margu, elpas trūkuma dēļ vaid un sūdzas par sāpēm.

“Viņš nevarēja paspert soli, parunāt. Viņš smaka. Turpat uz slimnīcas kāpnēm. Garāmejošie bija šausmās!

Paldies tam cilvēkam, kurš izsauca mani pie brāļa pēc kārtējās izrakstīšanas. Izsaucējs bija kāds slimnīcas darbinieks, kurš nespēja tajā noraudzīties. Izrakstīja, neredzot plaušu karsoni. Turpat pie slimnīcas nevarēja pakustēties, paelpot!” saka Olga.

Vīrieša māsa Olga turpināja stāstīt raidījumam, ka ar brāļa izraksta dokumentiem un pārliecībā, ka tuvinieku nomoka gastrīts, steigšus devusies uz tuvāko aptieku, kur vēlējusies iegādāties lietot ieteiktos bezrecepšu medikamentus. Aptiekas darbiniekam viņa uzrādījusi iepriekš minēto video.

“Aptiekā teica nekavējoties saukt ”ātros” turpat, kur viņš atrodas, lai ārsti viņam palīdz, vai lai vedu uz citu slimnīcu, ja reiz šeit viņu atsakās ārstēt.

Es piezvanīju [Stradiņa slimnīcas] galvenajam ārstam, kuram vaicāju, kāpēc izrakstīja pacientu šādā stāvoklī? Viņš nebija rīcībspējīgs. Viņš ieteica kaut kā risināt. Es teicu, ka saukšu ”Bez Tabu”, ja reiz izrakstīja pacientu šādā stāvoklī. Atkal savāca [brāli], pārbaudīja veselību daudzas stundas un konstatēja divpusējo pneimoniju ar pleirītu,” atceras māsa.

Olga kameras priekšā pauda sašutumu, uzskatot, ka ārsti, vairākās brāļa vizītēs nespējot konstatēt pneimoniju un palaižot viņu mājās, pakļāvuši riskam sasirgušā veselību un dzīvību.

“Gastrīts un pneimonija – kā tas iet kopā? Pirmoreiz viņam veica rentgenu. Bija jāpamana to [plaušu karsoni], bet diemžēl neieraudzīja. Tā ir ārstu nolaidība!”

Kā stāstīja Olga, nu jau brālim veic nopietnas medicīniskās manipulācijas. Sieviete jau vērsusies ar oficiālu sūdzību gan slimnīcas administrācijā, gan Veselības inspekcijā.

Pieprasīti paskaidrojumi. Pārbaudīs, vai pieļautas kļūdas

PSKUS sarunai ar “Bez Tabu” deleģēja juristi Ingunu Rušenieci, kura gan uzreiz pauda, ka, pirmkārt, nav tiesīga stāstīt par konkrēta pacienta veselības stāvokli un ārstēšanu; otrkārt, neesot kompetenta medicīniskos jautājumos.

Taujāta, kāpēc skaidrojumu nesniedz dakteri, juriste norādīja, ka tas neesot iespējams. No medpersonāla pieprasīti paskaidrojumi, slimnīcā vērtēs, vai pieļautas kļūdas, informēja Rušeniece.

Tiesa, PSKUS juriste piebilda, ka sākotnēji vienīgā konstatētā diagnoze – gastrīts – vīrietim arī ir. Tā uzrādījusies slimības vēsturē, tāpēc šai “darba diagnozei” pievērsta lielāka uzmanība, norādīja Rušeniece.

Slimnīcas pārstāve esot noskaidrojusi, ka vīrietis neesot vēlējies pienācīgi sadarboties ar dakteriem, līdz ar to komunikācijas problēmas varējušas ietekmēt ārstēšanu.

Tiesa, Rušeniece neizslēdz, ka arī medpersonāla komunikācija varēja pieklibot.

“Cienu ārstu smago darbu, ir daudz izsaukumu, ļoti nogurst, bet nedrīkst aizmirst par cilvēciskumu. Nedrīkst atstāt cilvēkus šādā stāvoklī!”

Veselības inspekcijā (VI) raidījumu informēja, ka VI veiks neatkarīgu izmeklēšanu.

Šā gada pirmajos deviņos mēnešos VI saņēmusi 59 iesniegumus, kuros vērtēta sniegtā veselības aprūpe PSKUS. No tiem izskatīti 33 iesniegumi, no kuriem kā pamatotas atzītas 2 sūdzības. Savukārt 2019. gadā VI saņēmusi 60 sūdzības par PSKUS, no kurām izskatītas 59, par pamatotām atzītas 13.

Veselības inspekcijas komentārs

Iesniegumos, kas izskatīšanas gaitā novērtēti kā pamatoti, VI eksperti konstatējuši ārstniecības personu pieļautās kļūdas/nepilnības diagnostikā, ārstēšanā, šo nepilnību rašanās cēloņsakarību, kā rezultātā radušās nevēlamas sekas/kaitējums pacienta veselībai un dzīves kvalitātei, jo apstiprinājās iesniegumos minētās pretenzijas vai ekspertīzes laikā tika konstatēti pārkāpumi.

Pēc tikšanās klātienē vēlāk Olga sazinājās ar “Bez Tabu” atkārtoti, informēja, ka brālim veikta operācija, pēc kuras veselības stāvoklis uzlabojies. “Nu viņš vismaz var parunāt labāk,” piebilda Olga.