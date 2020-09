Trešdien, 30. septembrī, ap pulksten 11:55 parīziešus pārsteidza milzīgs troksnis. Daudziem, pēc pēdējo mēnešu notikumiem Beirūtā, uzreiz pirmās asociācijas, ka noticis sprādziens, raksta ārzemju mediji.

Dažādos Parīzes rajonos cilvēki dalījās iespaidos, ka dzirdēts briesmīgs troksnis, visi logi novibrējuši un uzreiz radies jautājums – kas noticis?

Kāds twitter lietotājs raksta, ka debesīs nekādu sprādziena pēdu nav.

Cits twitter lietotājs iemūžinājis video, kurā dzirdams “sprādziens”, kas pārsteidzis tenisa spēlētājus.

Varas iestādes paziņoja, ka tā esot bijusi iznīncijātāju lidmašīna, kas šķērsojusi skaņas barjeru, un panikai nav iemesla.

Netrūka arī humora apveltīti sociālo tīklu lietotāji, kas “sprādziena” troksni pārvērta jokos.

"Until you break the sound barrier, you'll have no idea how fast you can fly" #deflagration #explosion 😉 heard in #Paris region today pic.twitter.com/g0LI8HcVhx

