Pabradē, Lietuvā, turpinās sarežģīta glābšanas operācija, lai atrastu četrus pazudušus ASV karavīrus un izceltu purvā nogrimušo militāro transportlīdzekli M88A2 Hercules. Glābšanas operācijas komandieris pulkvežleitnants Aušrius Buikus preses konferencē sestdienas vakarā paziņoja, ka

Papildināts 20.43

Kā LRT pastāstīja žurnāliste Milda Vilikanskīte, kura visu sestdienu pavadīja netālu no notikuma vietas, šobrīd tiek veikti pasākumi, lai radītu apstākļus, lai ūdenslīdēji varētu iegremdēties un sajust nogrimušo bruņumašīnu.

“Dažas minūtes pirms Panorāmas es runāju pa telefonu ar militāro pārstāvi uz vietas. Ūdenslīdēji vēl nav niruši, bet ir gatavi.”

Joprojām ir grūti izsūknēt dūņas un dzidrināt ūdeni,” situāciju komentēja žurnāliste.

Lai arī apkārtne ir ļoti nepielūdzama – purvaina un mitra, šeit strādājošie dienesti, pēc žurnālista teiktā, kā pozitīvu lietu izcēla pašreizējos laikapstākļus: nav ne sala, ne lietus, tāpēc darbs vismaz šajā ziņā ir vieglāks.

Papildināts 18.41

Sarežģīti apstākļi glābšanas darbiem

Sestdien, 29. martā, pie Pabrades poligona turpinās intensīvi darbi, lai izceltu ASV bruņumašīnu, kas nogrimusi gandrīz 5 metrus dziļās mālainās dūņās. “Ūdens ar dūņu piemaisījumiem neļauj precīzi noteikt transportlīdzekļa atrašanās vietu,” skaidroja Aušrius Buikus.

Viņš norādīja, ka pilnvērtīgu operāciju šādos apstākļos veikt nav iespējams, taču situāciju uzlabo pieejamās tehnoloģijas: “Pašlaik strādā dragas un ekskavators, kas drošās zonās norok lielus zemes slāņus. Ja viss izdosies, ASV ūdenslīdēju komanda būs gatava ienirt ūdenī, lai noteiktu transportlīdzekļa pozīciju un atrastu pieslēguma punktus tā izvilkšanai.”

Buikus piebilda, ka ūdenslīdēji varētu sākt darbu “tuvākajā laikā”, precizējot: “To varam teikt – šovakar.” Viņš arī minēja, ka

UPD: Divers and bulldozers with towing cables are on standby. Main effort – to enable divers to attach cables to the sunken equipment. The large dredger "Nemunaitis" and a pontoon excavator are clearing mud, while water cannons are ready to engage mud if needed. pic.twitter.com/LELIofosST

Ministre: Darbi notiek lēnāk, nekā plānots

Valsts aizsardzības ministre Dovile Šakaliene, kura sestdien apmeklēja notikuma vietu, LRT sacīja, ka glābšanas darbi norit daudz lēnāk, nekā sākotnēji cerēts. “Dažas lietas uz sauszemes notiek ļoti lēni. Piemēram, pontonu piestiprināšana zemessūcējam, lai tas nenogrimtu, aizņem vairāk nekā stundu vienam pontonam, bet nepieciešami divi,” skaidroja ministre.

Viņa uzsvēra, ka

“Pirmos divus metrus izsūknēt bija vieglāk, bet tagad process ir sarežģītāks,” piebilda Šakalienė. Ministre atklāja, ka purva dziļums izrādījies lielāks, nekā sākotnēji domāts –

Šakaliene arī apstiprināja, ka tiek apsvērta trešā zemessūcēja izmantošana, un zemkopības ministrs jau piedāvājis papildu palīdzību.

Starptautiska sadarbība un tehnoloģijas

ASV militāristi paziņojuši, ka operācijā iesaistīti papildu resursi, tostarp poļu inženieri un specializēta ASV Jūras spēku ūdenslīdēju komanda, kas ieradās no Spānijas sestdienas rītā. “Šodien koncentrējamies uz ūdens un dūņu izvadīšanu, zemes nostiprināšanu un niršanas operāciju sagatavošanu,” teikts ASV armijas paziņojumā. Plānots izmantot tālvadības zemūdens transportlīdzekli Defender un Artemis rokas hidrolokatoru, lai iegūtu skaidrāku priekšstatu par situāciju zem ūdens.

Ģenerālmajors Kērtiss Teilors, ASV 1. bruņotās divīzijas komandieris,

Lietuvas armijas kapteine Indrė Pilkauskaitė piebilda, ka darbi ir atkarīgi no dūņu izvadīšanas ātruma: “Tikai tad, kad ūdenslīdēji varēs nirt, mēs noteiksim piestiprināšanas vietas un turpināsim izvilkšanu.”

Progress un cerības uz rezultātiem

LRT Radio žurnālists Daumantas Butkus, kurš atrodas notikuma vietā, ziņo, ka sestdien tika sagatavots ceļš jaudīgākajam Lietuvas zemessūcējam, sauktam par “zirnekli”. “Tiklīdz dūņas tiks aizstātas ar ūdeni, ūdenslīdēji varēs sasniegt bruņumašīnu un piestiprināt virves,” sacīja Butkus. Tomēr militāristi pagaidām neprognozē precīzu izvilkšanas laiku, jo apvidus ir sarežģīts – purvs, celmi un grūti pieejams reljefs apgrūtina tehnikas pārvietošanos.

Sestdienas vakarā ministre Šakalienė pavadīja vairākas stundas notikuma vietā, sniedzot emocionālu atbalstu glābējiem. “Bija daudz cilvēku, kas vēlējās runāt,” viņa sacīja. Tikmēr

Cerības atrast karavīrus un izcelt tehniku saglabājas, un militāristi sola turpināt līdz rezultātam.

US and Lithuanian forces are continuing to search for four US soldiers who went missing during NATO exercises in the Baltic country. pic.twitter.com/3ffS7xGQIO

🇱🇹🇺🇸 – Works continue to recover the M88A2 “Hercules” ARV, and the 4 U.S. soldiers, who sunk into a swamp during a training exercise on the Lithuanian border with Belarus.

Teams believe they have found the ARV but it is 16ft beneath the muddy water, and its recovery will likely… pic.twitter.com/wBMQ0B0BGC

— IL Libanese (@Dal_Libano) March 28, 2025