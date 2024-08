Foto: SHUTTERSTOCK

Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Ja augļi pūst kokos, svarīgākais darbs ir tos notraukt, lai sēnes, kas ierosina puvi, neizplatītos tālāk.

Zemākajiem kokiem puvušos augļus var izlasīt ar roku, bet augstākajos zaros bojātiem augļiem uzsit ar koku. Atstājot puvēnus zaros, tajos pārziemo slimību ierosinātājas sporas, kas postīs ražu arī nākamajā gadā. Šādi pasākumi sevišķi svarīgi mazdārziņos, kur slimību apkarošanai ķīmiskie līdzekļi netiek lietoti.

Puvušos vai kaitēkļu bojātos augļus savāc arī no zemes – izvāc no dārza un sadedzina vai nodod atkritumos (ja mazdārziņā tie ir tikai daži augļi). Komposta kaudzē puves un kaitēkļu invadētos augļus nav ieteicams likt. To dara tikai tad, ja komposta kaudzi prot kraut pareizi, lai tajā būtu tik augsta temperatūra, kurā slimību ierosinātāji aiziet bojā.

KONSULTĒJIS AUGĻKOPIS JURIS VENDE (Z/S RŪĶĪŠI)