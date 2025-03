Foto: Ina Strazdina/Facebook

"Viss šķita tik neaptverami kā filmā, tik neticami!" LTV žurnāliste dalās emocijās, vēsturiskās sarunas laikā esot pie Baltā nama







“Bija atlikusi aptuveni stunda līdz “Panorāmas” ēteram, kad sociālajos tīklos parādījās ziņa – viņi viens uz otru kliedz. Un tad jau CNN sākās tiešraide no Ovālā kabineta. Viss šķita tik neaptverami, kā filmā, tik neticami, ka Ukrainas prezidentam ir jāpierāda pasaules policistam, demokrātijas lielvarai, ka tai ir jāiestājas par vērtībām, par kurām ASV gadu desmitiem ir stāvējušas, un, ka tās tieši tagad tiek Krievijas zvērīgajā karā iznīcinātas,” sociālajā tīklā Facebook raksta LTV žurnāliste Ina Strazdiņa.

“Mēs, bariņš ārvalstu žurnālistu, sēdējām uz ietves blakus metāla žogiem, censdamies, cik vien iespējams, būt tuvu Baltajam namam, un aizturētu elpu telefonos klausījāmies kā Ovālajā kabinetā emocionālos uzbrukumos Zelenskim sabrūk visas cerības uz taisnīgumu.

Šī bija viena no tām reizēm, kad bija ļoti grūti savākties tiešraidei, varbūt tāpēc, ka tik daudz ir redzēts Ukrainā.

Šodien ar Natik Nailə-oğlu atkal strādājam pie Baltā nama. Un nebijām vieni. Saulainajā, bet vēsajā pēcpusdienā ar Ukrainas karogiem un plakātiem rokās un pat višivankās te stāvēja vairākas amerikāņu ģimenes, lai izteiktu atbalstu prezidentam Zelenskim. Kelsija, kura atbraukusi no Indiānas štata, sacīja, ka nāk no militāristu ģimenes, viņas tēvs Otrajā pasaules karā bijis pirmajās frontes līnijās, un, ja būtu dzīvs, būtu absolūtā šokā. Bet Daniela, kuras vecmāmiņa ir no Ukrainas un emigrējusi uz ASV pēc Otrā pasaules kara, sacīja, ka jūtas tā, it kā būtu nodotas visas Amerikas vērtības, un grib redzēt jaunās administrācijas mugurkaulu un spēju nostāties pret genocīdu un diktatoru Kremlī.

Ļoti daudz emociju, ļoti daudz viedokļu un nerimstošas cerības. #ltv turpina darbu Vašingtonā.”