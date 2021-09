Viens par visiem un visi par vienu – Latvijas volejbola izlase gatava Eiropas čempionātam. Foto: Latvijas Volejbola federācija

Latvijas volejbola izlase ar spēli pret Igauniju uzsāks Eiropas čempionātu Ieteikt







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas volejbola izlase šovakar Tallinā ar spēli pret Igauniju uzsāks Eiropas čempionātu. Mūsējie uz lielās skatuves tikuši otro reizi vēsturē un pirmo kopš 1995. gada, mērķis ir grupā sešu komandu vidū iekļūt četriniekā, lai varētu turpināt cīņu izslēgšanas turnīrā.

Septiņi leģionāri

Pēc neatkarības atgūšanas Latvijas volejbola izlases kodolu veidoja “Radiotehniķa” spēlētāji – šī meistarkomanda 15 reizes kāpa uz pjedestāla PSRS čempionātos, tostarp 1984. gadā kļuva par čempioniem. Zem Latvijas karoga izdevās kvalificēties 1995. gada Eiropas čempionātam, kur toreiz spēlēja uz pusi mazāk komandu (12) nekā šobrīd.

Lielākā daļa izlases spēlētāju pārstāvēja Latvijā izveidoto Čempionu līgas komandu “Vildoga/Ventspils nafta”, no Itālijas atbrauca Aivis Eida un Viktors Ceplītis. Tā laika izlases kapteinis Valts Mihelsons uzskata, ka komanda bija jaudīga, bet gatavošanās process līdzinājās amatieru kolektīvam – spēlētājiem bija tikai treniņu zāle, paši meklēja pārbaudes turnīrus un uz tiem brauca ar savām mašīnām. Līdz ar to čempionātā nekādus brīnumus nevarēja gaidīt – zaudējums visās piecās spēlēs un 11. vieta beigu tabulā.

Astoņi no 14 spēlētājiem, kas šovasar izcīnījuši vietu sastāvā startam Eiropas čempionātā, tobrīd vēl nebija dzimuši. Tieši puse – septiņi ikdienā spēlē ārzemēs, līderi jau ilgus gadus ir Hermans Egleskalns un Deniss Petrovs. Trīs spēlētāji pārstāv izlases galvenā trenera Avo Kēla trenēto Igaunijas vienību “Parnu”, bet lielākā pārstāvniecība ar četriem vīriem ir pašmāju čempionei Jēkabpils “Lūšiem”. Rezervistu sarakstā iekļauti vēl viens lūsis Jānis Medenis un Jānis Jansons.

Labi sagatavojušies

Eiropas čempionātā 24 komandas sadalītas četrās grupās, katrai risinoties citā valstī – Igaunijā, Somijā, Čehijā un Polijā. Pusi no astotdaļfināliem un ceturtdaļfināliem uzņems čehi Ostravā un poļi Gdaņskā, bet izšķirošās spēles notiks citā Polijas pilsētā Katovicē.

Latvija šovakar pulksten 19 spēkosies ar igauņiem, sestdien – Horvātiju, tālāk mači ar Slovākiju (6. septembrī), Vāciju (7.) un olimpisko čempioni Franciju (8.). Tiešraides kanālā LTV 7. Rangā aiz mums ir vien Horvātija, līdz ar to iekļūt četriniekā nebūs viegli.

Latvijas pirmā pretiniece Igaunija spēlējusi piecos no pēdējiem sešiem Eiropas čempionātiem, labākais rezultāts – 11. vieta 2015. gadā. Vienībā ir spēlētāji no Polijas, Turcijas, Francijas čempionāta, tiesa, pirms mājas čempionāta sastāvu paretinājušas traumas. Igaunijas izlasi vada francūzis Sedriks Enars, kura vadītā Berlīnes vienība “Recycling Volleys” iepriekšējos divos čempionātos triumfēja Vācijā, pirms tam “Tours” – Francijā. Avo Kēls vadīja Igauniju no 2004. līdz 2014. gadam. Latvieši zaudējuši ziemeļu kaimiņiem desmit spēlēs pēc kārtas, līdz šim pēdējo uzvaru gūstot 2013. gadā.

Volejbola treneris Aigars Birzulis: “Latvijas izlase ir ļoti tuvu sniegumam, lai varētu pārsteigt. Grupā iekļūšana četriniekā būtu labs sasniegums, tālāk jau katra uzvara būs pārsteigums.

Tallinas grupa nav vienkārša, bet arī tas, ka varam spēlēt pret olimpiskajiem čempioniem francūžiem, igauņiem ir liels notikums Latvijas volejbolam. Jācīnās pret ikvienu komandu, īpaši tāpēc, ka arī divi uzvarēti seti dod punktu. Francija var izdomāt pret Latviju spēlēt ar rezervistiem, mēs neesam tik vāji, diezgan cienīgi izskatāmies, ir jauno spēlētāju pieplūdums, un viņiem šī ir laba skatuve.

Servju uzņemšana Latvijai ir problēma, jo ātrumi Somijā vai Baltijas līgā nav tik lieli. Ja ar to tiksim galā, būs labi. Mūsu pluss ir tas, ka esam jauni un nepazīstami, uz starptautiskās skatuves zināmi tikai daži spēlētāji. Pārsteiguma moments komandām, kas ienāk no nekurienes, vienmēr ir aktuāls. Ir pietiekami labs rezervistu soliņš, nav jābaidās kādu sūtīt laukumā.” Viņa skatījumā, šovasar Zelta līgā un pārbaudes spēlēs iekrātā bilance (2-10) nav priekšvēstnesis tam, kāda ir Latvijas vieta uz Eiropas skatuves.

Volejbols. Eiropas čempionāts

A grupa: Polija, Beļģija, Serbija, Ukraina, Grieķija, Portugāle

B grupa: Čehija, Itālija, Slovēnija, Bulgārija, Baltkrievija, Melnkalne

C grupa: Somija, Krievija, Nīderlande, Turcija, Spānija, Ziemeļmaķedonija

D grupa: Igaunija, Latvija, Francija, Vācija, Slovākija, Horvātija

Latvijas volejbola izlase

Cēlāji: Deniss Petrovs (Ņižņijnovgorodas “ASK”, Krievija), Edvīns Skrūders (Jēkabpils “Lūši”)

Diagonāle: Kristers Dardzāns (Jēkabpils “Lūši”), Hermans Egleskalns (Pirejas “Olympiacos”, Grieķija), Kristaps Platačs (“Parnu”, Igaunija)

Pirmais temps: Renārs Jansons (“RTU Robežsardze/Jūrmala”), Toms Švans (“Parnu”, Igaunija), Gustavs Freimanis (Jēkabpils “Lūši”)

Otrais temps: Romāns Saušs (“Valepa”, Somija), Kristaps Šmits (Jēkabpils “Lūši”), Atvars Ozoliņš (“Parnu”, Igaunija), Edvarts Buivids (“Lindaren Volley Amriswill”, Šveice)

Libero: Ingars Ivanovs (“RTU Robežsardze/Jūrmala”), Artems Petrovs (“Lotos”)