Sociālo mediju platforma “X”, agrāk pazīstama kā “Twitter”, gatavojas veikt vēl vienu izmaiņu platformā, ko, šķiet, neviens lietotājs nav lūdzis. Saskaņā ar “X” inženierzinātņu direktora Haofei Vanga teikto, sociālo mediju platforma gatavojas noņemt publiskās “patīk” atzīmes no lietotāju profila lapām.

Tas nozīmē, ka “X” lietotāji vairs nevarēs redzēt, kuras ziņas ir patikušas citiem lietotājiem, vēsta “Mashable”.

Vangs skaidro, ka publiskās atzīmes “patīk” “stimulē nepareizu uzvedību”. Viņš norāda, ka daudzi cilvēki atturas spiest “patīk” saturam, kas varētu būt “satraucošs”, baidoties no “troļļu” atriebības vai sargājot savu reputāciju.

Noņemot publiskās atzīmes “patīk” , “X” cer mudināt lietotājus būt autentiskākiem un atklātākiem savās ziņās.

Yeah, we are making likes private.

Public likes are incentivizing the wrong behavior. For example, many people feel discouraged from liking content that might be “edgy” in fear of retaliation from trolls, or to protect their public image.

Soon you’ll be able to like without… https://t.co/vPGllc4pB0

— Haofei (@wanghaofei) May 22, 2024