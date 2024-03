STOPkadri: Edgar, ir ko darīt valstī! Nevajag celties debesīs, nevajag strādāt par Īlona Maska padomdevēju

“Sarakstīties ar slaveno Īlonu Masku tviterī vai sociālajās virinātavās ir tas pats, kas pavaicāt ētikas speciālistei Lasmanei, ko viņa domā, kāpēc Magone ir pametusi Toļiku?! Tas ir tas pats! Jo, kāpēc jāprasa Maskam kaut ko par NATO? Kāpēc mums jāvaicā kaut ko šim cilvēkam par NATO, ja viņš skolā vēsturi ir apguvis slikti, un kopumā viņš ir Kremļa noderīgs idiots, lai arī amerikānis, lai arī izgudrojis elektroauto un grib kosmosu apgūt. Nu un?” tā TV24 raidījumā “STOPkadri” komentēja žurnālists Armands Puče, vērtējot izskanējušo ziņu, ka Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs socvietnē “X” (iepriekš “Twitter”) komentējis tā īpašnieka un multimiljardiera Īlona Maska izteikumus par to, ka NATO ir jālikvidē.

“Tā kā mūsu prezidentam Edgaram Rinkēvičam ir ļoti daudz laika, viņš, protams, sarakstās! Viņš atbild Maskam un gaida, kad viņam atbildēs…Protams, neviens viņam neatbild, jo Maskam jau nav laika. Masks ir iegājis sevī un tamlīdzīgi, vai tajās vidēs, kas ir ļoti daudznozīmīgas, ja runājam par atkarībām. Taču rekordi ir, un cilvēki saka: jā, Rinkēviča tvītu redzēja 2 miljoni cilvēku! Un tad 2600 ir retvītojuši – tie visi Latvijā bija! Un tad 19 000 pielikuši klāt sirnsiņas [emocijzīmes]…Nu tā droši vien visa valsts pārvalde Latvijā,” tā turpināja Puče analizēt Rinkēviča tvītu – ziņojumu Maskam.

Ja reiz “Edgaram ir daudz laika”, tad Puče TV24 raidījumā ieteica Valsts prezidentam no tiem “augstumiem, kur atrodas Īlons Masks, nolaisties šeit Rīgā”.

“Apskaties šeit dažas citas lietas, patvīto par tām,” mudināja žurnālists Puče. Viņš raidījumā demonstrēja video piemēru Latvijā, par ko tad Rinkēvičs varētu patvītot. Tā, piemēram, par kādu māju Rīgas centrā, kuru celtnieki pirms gada pametuši novārtā, atstājot vien sastatnes. “Kas palika pāri? Izskatās pēc virzemes apraides – kabeļi izvilkti, tā skaisti…Nu, Edgar, ir ko darīt valstī mums! Nu nevajag celties debesīs, nevajag tur strādāt par Īlona Maska padomdevēju, kur tāpat sausais atlikums ne tāds,” mudināja Puče, kam būtu jāpievēršas Rinkēvičam tepat Latvijā. “Šeit cilvēkiem vajag palīdzību!” piebilda Puče TV24 raidījumā “STOPkadri”.

Dear @elonmusk, the reason NATO was founded, exists and will last is Russia and other enemies of the free world https://t.co/ptrgstpS2N

— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 3, 2024