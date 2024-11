“Yokohama TWS Latvia” pieredze: Riepu ražotnes ir visur pasaulē, bet disku ražošana mums ir tikai un vienīgi Liepājā Ieteikt







Kategorijā “Eksporta pieauguma līderis” meklējam tos, kuri attīstās un vairo Latvijas labklājību. Šie uzņēmumi ir veiksmīgākie perspektīvākajās nākotnes nozarēs un veido mūsu ekonomiku zinātņietilpīgāku un ar augstāku pievienoto vērtību.

“Yokohama TWS Latvia”, agrāk pazīstams kā “Trelleborg Wheel Systems Liepaja”, ir vadošais metālapstrādes uzņēmums, kas specializējas lauksaimniecības un mežsaimniecības tehnikas disku ražošanā.

Uzņēmums tika dibināts 2007. gada 25. jūlijā un sērijveida ražošanu uzsāka 2009. gada sākumā. 2019. gadā ražošanas sortiments tika dubultots, piedāvājot plašāku produktu klāstu, kāpinot ik gadu ar ražošanas apjomu.

Kopš 2023. gada 21. jūlija uzņēmums darbojas ar jauno nosaukumu “Yokohama TWS Latvija. Pēc pievienošanās “Yokohoma TWS” grupai uzņēmuma galvenais mērķis ir nodrošināt klientus ar augstas kvalitātes lauksaimniecības un mežsaimniecības tehnikas diskiem, izmantojot pilna cikla metālapstrādes ražošanu.

Tiek piedāvāti diski izmēros no 4 līdz 54 colām, un ražošanas procesi ir digitalizēti un automatizēti, lai palielinātu efektivitāti un nodrošinātu augstāko kvalitāti.

Uzņēmums apņēmies ieviest jaunākās digitālās tehnoloģijas un automatizācijas risinājumus, lai uzlabotu ražošanas procesus un palielinātu produktivitāti.

Digitalizācija ietver ne tikai ražošanas procesu automatizāciju, bet arī papildfunkcijas, piemēram, cilvēka drošību un kvalitātes pārbaudi. Tiek piedāvātas pārkvalifikācijas programmas cilvēkiem bez pieredzes metālapstrādē un automatizācijā. Lai apgūtu digitālās prasmes un jaunākās tehnoloģijas, tik piešķirts ievērojams finansējums mācību programmām un praktikantu apmācībai, nodrošinot kvalitatīvu izglītību un praktiskas iemaņas.

Drošība ir uzņēmuma prioritāte. Pastāvīgi tiek meklēti jauni un inovatīvi risinājumi, lai nodrošinātu drošu darba vidi darbiniekiem. Tiek strādāts pie klasisko metālapstrādes tehniku inovācijām, lai ražotu augstākas kvalitātes produktus ar mazāku resursu patēriņu, tādējādi samazinot ietekmi uz vidi.

Uzņēmums aktīvi dalās ar savu pieredzi, organizējot seminārus un apmācības vietējai kopienai un nozares pārstāvjiem. Šī pieredzes apmaiņa veicina izaugsmi ne tikai uzņēmumā, bet arī visā industrijā un vietējā kopienā kopumā.

“Yokohama TWS Latvia” stāsts

“Yokohama TWS Latvia” ražotnes vadītāja, valdes locekle Liene Giertmane-Done atzīst, ka būt par eksporta pieauguma līderi ir fantastiski, bet “tas bija liels un garš ceļojums, lai līdz tam nonāktu”.

“Šeit jau mēs esam vairāk nekā 15 gadus un pirmie desmit gadi mums bija salīdzinoši ļoti izaicinoši, lai vispār pierādītu sevi, un tad jau pēdējos piecos gados mēs ar katru gadu tikai dubultojām, nu jau sasniedzot iepriekšējā gadā piecreiz lielāku apjomu,” stāsta Giertmane-Done.

“Mēs šeit režojam gan mazos diskus, gan lielos diskus, un, kur mēs tagad vairāk koncentrējamies, ir diski virs 20 solām, tad šis ražošanas apjoms mums tika kāpināts trīs gadu laikā piecas reizes,” turpina viņa.

Runājot par disku ražošanu, Giertmane-Done norāda: “Mēs viņus ne tikai labāk mākam pārdot, mēs viņus mākam labāk saražot, un mēs viņus mākam tieši saražot vislabāk Liepājā, jo, ja mēs paskatāmies “Yokohama” grupu, tad riepu ražotnes ir visur pasaulē, bet disku ražošana mums ir tikai un vienīgi Liepājā, Latvijā, kas arī ir tas mūsu pluss. Iepriekš mums bija arī ražotne Skandināvijā, bet tad mēs tieši vēlējāmies optimizēt un šīs ražotnes tika pārceltas uz Liepāju.”

Speciālisti un inovācijas

“Ja mēs atkal atgriežamies Liepājas vēsturē, Liepāja jau vēsturiski ir rūpniecības pilsēta, kur metāla apstrāde ir bijusi jay ģenētiski mūsos ieaudzināta. Un tāpēc arī es teikšu, ka mēs, gan kaimiņu uzņēmumi, mēs visi esam auguši kopā, darbiniekus apmācot gan uz vietas, gan pateicoties mūsu tehniskajām universitātēm, gan apmācībām mūsu grupas iekšienē vai braucot un mācoties citur. Galvenais ir atrast to vēlmi darbiniekos strādāt kopā, augt un attīstīties,” stāsta “Yokohama TWS Latvia” ražotnes vadītāja, valdes locekle Liene Giertmane-Done.

Lai panāktu ražošanas uzrāvienu, Giertmane-Done norāda, ka nepieciešams “ražot nevis smagāk, bet gudrāk”:

“Izmantot gan to pašu automatizāciju, gan to, kā mēs varam uzlabot efektivitāti, ieviest dažnedažādus uzlabojumus ikdienā, sākot ar ofisa darbiem un beidzot ar piegādes ķēdes uzlabojumiem. Un tur tikai un vienīgi mēs varam pateikties saviem darbiniekiem, ka viņi ir pieteikami elastīgi un vēlas šo, jo katrs ir profesionāls tieši tajā savā amatā un tas ir arī jāizmanto, jo nevar būt viens cilvēks-orķestris, kas dar visu.”

Izaugsmi veicinošie faktori

“Pats galvenais, protams, ir komanda, mūsu darbinieki. Mēs arī dodam iespēju dažādībai, jo mūsu mērķis ir – mēs varam nodarbināt jebkuru, jebkāda dzimuma, jebkādas rases – mums nav ierobežojumi. Vienīgais ierobežojums tikai un vienīgi ir paša cilvēka vēlme,” stāsta Giertmane-Done.

“Mūsu pamats ir inovācijas, pie kā mums ir jāstrādā. Arī, ja nav pieredze vai nav zināšanas, tad tajā mirklī mēs viņus apmācām. It sevišķi tieši, ja runājam par digitalizācijas jomu, jo tā ir mūsu nākotne,” piebilst viņa.

Uzņēmuma panākumu atslēga

“Mūsu panākuma atslēga ir tikai un vienīgi darbinieki, jo ar darbiniekiem sākas viss. Ar darbinieku domāšanu, vēlmi mainīt, uzlabot un augt. Gan zināšanas, gan pieredze, jebkas, ko mēs esam izdarījuši šo gadu laikā, kas sākot ar ražošanas, jebkuru materiālu iekārtu, tas ir viss mūsu pašu veidots, iniciēts, un tas arī ir mūsu pašu pamats, lai mēs varētu augt tālāk un attīstīties,” skaidro ražotnes vadītāja.

“Man liekas, ka tas ir atkal tas mūsu patriotisms, kas nāk tieši no liepājniekiem, kad mēs degam un ceļamies un krītam par sevi, par savējiem, par savu uzņēmumu un mēs gribam pasaulei pierādīt, ka mēs esam lieliski, lai visi to pamana, jo mēs jau paši to zinām,” stāsta viņa.

Nākotnes plāni

“Mēs neapstājamies pie sasniegtā, mēs nākamajos trīs gados vēlamies dubultot šo apjomu. Un tad tikai uz priekšu un uz augšu, tālāk un ātrāk!” saka “Yokohama TWS Latvia” ražotnes vadītāja, valdes locekle Liene Giertmane-Done.

Uzņēmuma galvenās vērtības

“Visu kopā satur komandas spēks, vēlme darboties, vēlme strādāt pie kvalitātes uzlabojumiem, pie efektivitātes uzlabojumiem, pie inovācijām, lai katru dienu mēs varētu paskatīties, kā mēs varam atkal kļūt labāki.

Mēs viens otru pozitīvi izaicinām, lai visu laiku diskusijas rezultātā mēs dabūtu labāko vērtību, jo viens nav gājējs, tikai kopā mēs varam veicināt un izaugt.”

Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem” pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai”, un Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas “Atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā”.