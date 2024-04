Žagars: “Kariņš principā bija vai ir viens no labākajiem Latvijas politiķiem pēdējā laika Latvijas vēsturē” Ieteikt







“Kopumā tas rada tādu skumju sajūtu un es pateikšu, kāpēc tas rada tādu sajūtu,” TV24 raidījumā “Nedēļa.Post scriputm” savās pādromās par ārlietu ministra Krišjāņa Kariņa demisiju dalās Dailes teātra direktors Juris Žagars.

“Kariņš, principā bija vai ir viens no labākajiem Latvijas politiķiem pēdējā laika Latvijas vēsturē,” uzskata Juris Žagars.

Viņš atgādina, ka Krišjānis Kariņš ir ilgi vadījis valdību: “Viņa zināšanas un pieredze ir neapšaubāma liela pievienotā vērtība.” Žagars uzskaita nu jau bijušā ārlietu ministra spēcīgās puses:

“Viņa darbs Eiropas Parlamentā, viņa atpazīstamība, valodu zināšanas utt. Reti kuram politiķim piemīt šīs lietas.”

“Viņš pilnīgi noteikti varēja būt viens no vislabākajiem ārlietu ministriem pēc Rinkēviča. Tāds politiķis tiek izsists no spēles tāda triviāla iemesla dēļ, kas, protams, ir kļūda, par to nav nekādas šaubas.

Cilvēki kļūdās. Iespējams, viņš kļūdījās, iespējams, viņa biroja cilvēki kļūdījās, iespējams, vēl kāds kļūdījās. Par to nav šaubu.”

Andrejs Žagars atzīst, ka citā Rietumu valstī, visticamāk, 200 000 eiro valdības vadītāja lidojumam, nebūtu nekas daudz. Tomēr tajā pašā laikā britu parlamentā ir parlamentārieši, kas zaudē savu vietu, jo ar parlamenta kredītkarti netīšām nopērk savam kaķim barību.

“Tā politikā diemžēl ir, ka paklūp uz sīkumiem.

Tāpēc man ir ļoti žēl, ka, faktiski, tādā lielā valsts budžeta apjomā, protams, 200 000 ir nauda, bet kopumā, izvērtējot to, ko Kariņš ir devis sabiedrībai, tas ir ļoti žēl, ka šādas muļķīgas kļūdas dēļ mēs zaudējam tik ārkārtīgi spēcīgu politiķi. Man ir ļoti žēl par to,” stāsta Dailes teātra direktors Andrejs Žagars.