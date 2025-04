Zbigņevs Stankevičs: “Vislielākais enerģijas avots pasaulē nav atomenerģija, bet gan mīlestības enerģija” Ieteikt







Visā pasaulē cilvēki grib mieru. Kāda ir kristīgās baznīcas misija un loma šādā situācijā – kur ir šie spēka avoti, kur cilvēkiem smelt šo cerību un ticību? “Ticību mēs smeļam tajā avotā, kas ir neizsmeļams. Vislielākais enerģijas avots pasaulē nav atomenerģija, bet gan mīlestības enerģija,” tā intervijā TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” atbildēja Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, runājot par kristīgo baznīcu un Lieldienu atzīmēšanu.

Reklāma Reklāma

“Svētie raksti saka, ka Dievs ir mīlestība. Viņš ir kā mīlestība okeāns. Un ja mēs atveramies viņam, tad mēs topam dziedināti no mūsu trauksmes, no mūsu nemieriem, no mūsu šaubām un no mūsu neziņas par nākotni. Tad mēs vienkārši sevi ieliekam viņa rokās, ticībā un dzīvojam tālāk!” sacīja arhibīskaps Stankevičs. “Un tad tā mīlestības enerģija, ja tā ir piepildījusi mūs, tad tā sāk plūst arī uz apkārtējo pasauli. Un tā pārveido apkārtējo pasauli,” piebilda viņš.

Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts intervijā TV24 raidījumā kā piemērus mīlestības enerģijas ietekmei uz apkārtējo pasauli pieminēja Svētos, kurus “baznīca ir atzinusi par Svētajiem” – Māte Terēze, pāvests Jānis Pāvils II, Svētais Maksimiliāns Marija Kolbe. “Daudzi, daudzi… Viņi ap sevi radīja tādas miera un drošības saliņas,” smaidot teica arhibīskaps Stankevičs, kurš aicināja iedzīvotājus Lieldienās piedalīties dievkalpojumos dažādu konfesiju dievnamos, lai gūtu šo miera sajūtu dvēselei un stiprinātu ticību labajam.