krainas prezidents Volodimirs Zelenskis, uzrunājot ANO Ģenerālo asambleju, brīdinājis, ka “ļaunumam nevar uzticēties,” aicinot pasauli apvienoties, lai izbeigtu Krievijas agresiju pret Ukrainu.

Ukrainas prezidents uzsvēra, ka jānovērš iespēja ar kodolieročiem apbruņotajai Maskavai “virzīt pasauli uz pēdējo karu”. Viņš arī apsūdzēja Krieviju, ka tā visu izmanto kā ieroci, sākot ar pārtiku un beidzot ar enerģiju.

Viņš apgalvoja, ka citas kopīgās problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas, būs iespējams pienācīgi risināt tikai pēc tam, kad būs tikts galā ar Maskavu.

“Kamēr Krievija spiež pasauli uz pēdējo karu, Ukraina dara visu, lai nodrošinātu, ka pēc Krievijas agresijas neviens pasaulē neuzdrošināsies uzbrukt nevienai valstij,” sacīja Zelenskis, piebilstot, ka Krievijai vienkārši “nav tiesību turēt kodolieročus”.

“Bruņošanās ir jāierobežo, par kara noziegumiem ir jāsoda, deportētie cilvēki jāatgriež mājās, un okupantiem jāatgriežas savā zemē,” uzsvēra prezidents.

“Mums jābūt vienotiem, lai to panāktu, un mēs to izdarīsim!” sacīja Zelenskis. Viņš arī apsūdzēja Maskavu genocīda īstenošanā, nolaupot ukraiņu bērnus.

Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 17.martā izdeva Krievijas prezidenta Vladimira Putina un bērnu ombudsmenes Marijas Ļvovas-Belovas aresta orderus, apsūdzot viņus bērnu deportācijā no Ukrainas.

SKT, balstoties starptautisko tiesību normās, ukraiņu bērnu izvešanu no okupētajām teritorijām uzskata par kara noziegumu.

Ukrainas prezidents brīdināja nepieļaut “šaubīgus darījumus”, lai mēģinātu izbeigt karu uz negodīgiem noteikumiem. Taču viņa galvenais mērķis bija brīdināt starptautisko sabiedrību, ka kara iznākums ietekmēs visus.

Zelenskis sacīja, ka Krievijas mērķis ir pārvērst Ukrainu par “ieroci pret jums, pret starptautisko kārtību, kas balstīta uz noteikumiem”. Viņš uzsvēra, ka viņa piedāvātā miera formula domāta ne tikai Ukrainai, bet arī pārējai pasaulei. Ukrainas prezidents acīmredzami vērsās pie valstīm, kas līdz šim ir palikušas malā, sevišķi tā sauktajiem globālajiem dienvidiem.

Zelenskim arī šodien plānota tikšanās ar Vācijas kancleru Olafu Šolcu. Viņi varētu apspriest Ukrainas lūgumu piegādāt tai raķetes “Taurus”. Šolcs līdz šim bijis atturīgs pret šādu ideju.

Zelenskim šī ir pirmā vizīte ANO galvenajā mītnē Ņujorkā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā, un viņa mērķis domājams ir pārliecināt skeptiskās valstis nostaties Ukrainas pusē. Sagaidāms, ka Zelenskis atradīsies uzmanības centrā ANO Drošības padomes sēdē, kurā tiks apspriests karš Ukrainā.

Šodien turpināsies arī debates ANO Ģenerālajā asamblejā, kur turpmākajās dienās runas teiks vairāk nekā 140 valstu vadītāji un premjerministri.

