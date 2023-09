VIDEO. “Mums ir jāstājas pretī šai klajajai agresijai.” Baidens aicina ANO apturēt Krievijas iebrukumu Ukrainā

ASV prezidents Džo Baidens otrdien aicinājis ANO apturēt Krievijas klajo agresiju Ukrainā, brīdinot, ka citas valstis būs apdraudētas, ja pasaule piekāpsies Maskavai.

“Mums ir jāstājas pretī šai klajajai agresijai šodien, lai rīt atturētu citus iespējamos agresorus,” ANO Ģenerālajā asamblejā Ņujorkā uzsvēra Baidens. Sēdē piedalījās arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, bet ne Krievijas diktators Vladimirs Putins.

Baidena vārdi par Ukrainu izpelnījās aplausus, taču klausītāju vidū iztrūka daudzu svarīgu līderu, tai skaitā Francijas un Lielbritānijas vadītāju.

Baidens brīdināja, ka ANO miera un valstu suverenitātes pamatprincipi ir apdraudēti, ja pasaule mēģinās nomierināt Krieviju, kas 2022.gada februārī sāka atkārtoto iebrukumu Ukrainā.

“Krievijas cena par mieru ir Ukrainas kapitulācija, Ukrainas teritorija un Ukrainas bērni. Krievija uzskata, ka pasaule nogurs un ļaus tai brutāli un bez sekām iznīcināt Ukrainu,” norādīja Baidens.

“Vai kāda šīs organizācijas dalībvalsts var justies pārliecināta, ka tā ir aizsargāta, ja jūs ļausiet saraut gabalos Ukrainu? Vai kādas nācijas neatkarība ir droša? Es ar cieņu gribētu teikt, ka atbilde ir “nē”,” norādīja Baidens. Viņš piebilda, ka ASV un tās sabiedrotie “turpinās atbalstīt drosmīgo Ukrainas tautu”, kuri cenšas izraidīt Krievijas spēkus no valsts.

Aplausiem pēc Baidena runas pievienojās arī Zelenskis. Ukrainas līderis ceturtdien apmeklēs Balto namu, lai lūgtu lielāku ASV palīdzību un ieročus pretuzbrukuma turpināšanai. Viņam paredzēta arī tikšanās ar ASV Kongresa locekļiem.

Baidena administrācija cenšas Kongresā nodrošināt atbalstu jaunai 24 miljardu ASV dolāru palīdzības paketei Ukrainai, bet saskaras ar pieaugošu republikāņu pretestību.

Zelenskis arī uzstāsies ar runu ANO Ģenerālajā asamblejā un trešdien piedalīsies ANO Drošības padomes īpašajā sesijā par Ukrainu.

“If we allow Ukraine to be carved up, is the independence of any nation secure?”

President Biden urges world leaders to stand firm with Ukraine in the face of Russian aggression.

Follow live updates: https://t.co/gD8fG0WpvA pic.twitter.com/P2kDv15C1K

— CNN International (@cnni) September 19, 2023