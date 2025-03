Ziņa papildināta ar jaunāko informāciju 5.martā, pulksten 00:51.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien paziņojis, ka vēlas sakārtot attiecības ar ASV prezidentu Donaldu Trampu un strādāt Baltā nama saimnieka “stingrā vadībā”, lai nodrošinātu ilgstošu mieru Ukrainā.

Savos pirmajos publiskajos komentāros, kopš Tramps aizvadītajā naktī apturēja ASV militāro palīdzību Ukrainai, Zelenskis aicināja noslēgt pamieru jūrā un debesīs, norādot, ka tas būtu pirmais solis, lai nodrošinātu trīs gadus ilgā kara izbeigšanu.

“Ukraina ir gatava pēc iespējas ātrāk sēsties pie sarunu galda, lai pietuvinātu ilgstošu mieru. Neviens nevēlas mieru vairāk par ukraiņiem. Mana komanda un es esam gatavi strādāt prezidenta Trampa stingrā vadībā, lai panāktu ilgstošu mieru,” platformā “X” paziņoja Zelenskis.

Viņš norādīja, ka Ukraina ir gatava nekavējoties piekrist “pamieram debesīs – raķešu, tālas darbības dronu, enerģētikas un citas civilās infrastruktūras bombardēšanas aizliegumam – un pamieram jūrā, ja Krievija darīs to pašu”.

Tramps pagājušo piektdien, tiekoties ar Ukrainas prezidentu Baltā nama Ovālajā kabinetā, pārmeta Zelenskim, ka viņš nav gana pateicīgs un neizrāda pietiekamu cieņu ASV, un izteicās, ka Zelenskim nav ietekmes sviru, lai diktētu, kā Vašingtonai jākārto attiecības ar Maskavu.

Šis strīds Ovālajā kabinetā, kas tika pārraidīts televīzijā un kura gaitā arī ASV viceprezidents Džeimss Deivids Venss uzbruka Zelenskim ar pārmetumiem, izraisīja šoku pasaules sabiedrībā. Tam sekoja apliecinājumi no pārējās Rietumu pasaules par atbalsta turpināšanu Ukrainai.

“Mūsu tikšanās Vašingtonā, piektdien Baltajā namā, nenotika tā, kā bija paredzēts. Ir nožēlojami, ka tā notika šādā veidā. Ir pienācis laiks sakārtot lietas. Mēs vēlamies, lai turpmākā sadarbība un saziņa būtu konstruktīva,” platformā “X” pavēstīja Zelenskis.

Viņš arī norādīja, ka Kijiva ir gatava parakstīt vienošanos, kas dotu ASV piekļuvi Ukrainas dabas resursiem un izrakteņiem. Šo vienošanos bija paredzēts parakstīt piektdien Vašingtonā, pirms Zelenskis faktiski tika izraidīts no Baltā nama.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.

None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025